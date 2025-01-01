学生见证视频制作工具助力招生
通过文本转视频功能，轻松从书面脚本创建引人入胜的学生见证视频，提升营销效果。
开发一个45秒的见证视频，专为探索特定学术项目的高中生设计，展示充满活力的校园生活和敬业的教师，采用动态和吸引人的视觉和音频风格。利用HeyGen的可定制模板和场景，突出学生在项目中的成长。
为国际申请者及其父母制作一个60秒的招聘视频，展现温暖、欢迎和令人安心的氛围，配以专业的视觉效果和富有同情心的音频语调，强调支持性的社区以进行高等教育营销。结合HeyGen的AI虚拟形象，代表多元化的教师或校友分享鼓励信息。
为行业合作伙伴和潜在雇主设计一个30秒的学生见证视频，突出毕业生的职业成功和获得的实用技能，使用专业、激励人心的视觉风格和有影响力的音轨。使用HeyGen的语音生成功能，清晰地阐述学生的旅程和成就，作为一个强大的学生见证视频制作工具。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的学生见证视频的制作？
HeyGen简化了开发有影响力的学生成功故事的过程。利用AI虚拟形象和可定制模板，将您的学生叙述生动呈现，确保引人入胜的故事讲述，无需复杂的视频编辑。
HeyGen为制作专业见证视频提供了哪些高级功能？
HeyGen提供了一整套功能，包括AI语音和自动字幕，提升您的见证视频制作体验。您还可以利用文本转视频功能快速生成精美内容。
为什么HeyGen是高等教育营销和见证视频的理想解决方案？
HeyGen专为增强高等教育营销而设计，能够高效创建真实的高等教育见证视频。轻松分享和下载您的视频，用于各种平台，扩大您机构的影响力。
在使用HeyGen创建见证视频时，我可以使用预设计模板吗？
当然可以，HeyGen提供多种可定制模板，轻松制作任何用途的专业质量见证视频。这些模板简化了您的工作流程，允许快速创建本地化视频并快速获得结果。