学生支持视频生成器：提升学习效果

轻松创建引人入胜的教育内容，并通过先进的文本到视频功能提高学生参与度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的教学视频，向教育工作者展示如何创建有效的在线学习模块短课；该视频应采用简洁的分步视觉风格，配以平和的旁白，利用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成内容。
示例提示词2
制作一段30秒的生动教育内容，面向K-12教师，展示课堂管理的快速技巧；使用明亮、充满活力的视觉风格和欢快的背景音乐，从HeyGen的多样化模板和场景中选择以激发创意。
示例提示词3
设计一段50秒的引人入胜的概述，面向职业发展参与者，介绍在其领域中持续学习的好处，呈现现代、简洁的视觉风格，配以通过HeyGen先进的语音生成技术生成的权威且人性化的旁白。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

学生支持视频生成器的工作原理

通过AI简化引人入胜的电子学习视频和教学内容的创建，使学生支持更易于获取和更具影响力。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的教育内容或教学视频脚本直接粘贴到平台中。我们的AI视频平台将利用其文本到视频功能将您的文本转换为动态视频。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来传达您的信息。此功能通过提供友好且一致的屏幕形象来增强学生的参与度，适用于您的在线学习模块。
3
Step 3
应用品牌和视觉效果
通过品牌控制增强您的视频，添加您机构的标志和颜色。从我们广泛的媒体库中整合相关媒体，以在视觉上丰富您的教育内容。
4
Step 4
导出您的培训视频
完成后，以各种格式和纵横比导出您的学生支持视频。轻松分享您的高质量培训视频，以提高您LMS或平台上的学习效果。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的教育概念

将复杂的主题转化为易于理解的教学视频，显著提高学生的理解力和教育效果。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI化身增强我的电子学习视频？

HeyGen通过将文本转化为视频并使用逼真的AI化身，帮助您创建引人入胜的电子学习视频。这种创新方法允许大规模生产高质量的教育内容，保持学生的积极参与。

HeyGen提供哪些功能以快速创建教育内容？

HeyGen提供了一个全面的AI视频平台，拥有现成的模板和庞大的媒体库，以简化您的视频创建过程。您可以快速生成教学视频和在线学习模块，而无需广泛的编辑技能。

HeyGen能否通过视频提高学生参与度和支持？

当然可以，HeyGen是一个出色的学生支持视频生成器，允许您轻松添加专业的语音生成和准确的字幕/说明文字。这确保了您的教学视频对不同的学习者更具可访问性和有效性，从而提高整体学生参与度。

HeyGen如何简化从文本到教学视频的制作？

HeyGen的AI视频平台通过其文本到视频功能，将脚本直接转换为引人入胜的视频，从而简化了教学视频的创建。这种高效的工作流程使教育工作者能够快速轻松地制作高质量的培训视频和在线学习模块。