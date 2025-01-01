学生聚焦视频制作工具：用AI展示才华
轻松使用AI语音生成和教育视频模板创建引人入胜的宣传视频和学生见证。
制作一个振奋人心的60秒学生聚焦视频，展示一位明星学生的成就和大学申请及社交媒体的愿景。视觉风格应充满启发性，采用动态剪辑、温暖的灯光和简洁的图形，并配以HeyGen的AI语音生成的热情旁白，突出他们独特的学生见证。这旨在激励潜在学生和家长。
示例提示词1
设计一个45秒的教育视频，使用专门为在线学习者设计的模板，以清晰且引人入胜的方式解释复杂主题。视频应采用白板动画或动画图形风格，配以冷静且具有指导性的AI语音，利用HeyGen的模板和场景将简洁的文本转化为K-12学生可访问的学习模块。
示例提示词2
制作一个30秒的动态宣传视频，面向高中生和职业顾问，突出大学提供的创新项目。视觉和音频风格应现代、流畅且专业，结合生动的校园镜头，由AI化身进行清晰权威的演示，利用HeyGen的AI化身功能有效传达关键项目优势并鼓励报名。
示例提示词3
为社交媒体平台开发一个90秒的真实短视频，捕捉学生的一天或他们独特的学术旅程。采用亲切的vlog风格视觉美学，配以轻松的背景音乐，并通过HeyGen的字幕/说明功能确保所有观众的可访问性。此视频旨在与同龄学生和更广泛的社交媒体观众建立联系，提供校园生活的引人入胜的视角。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
选择模板或从文本开始
通过从我们多样化的库中选择一个教育视频模板来开始您的学生聚焦视频。这利用我们的模板和场景提供快速且专业的起点。
Step 2
使用AI化身和语音进行定制
通过添加引人入胜的AI化身来个性化您的视频，以讲述故事或传递关键信息。我们强大的AI化身功能确保您的学生见证清晰共鸣。
Step 3
通过媒体和品牌增强
从我们广泛的媒体库中加入支持视觉效果，使您的学生旅程在视觉上引人入胜。此功能确保您的视频丰富且吸引人。
Step 4
生成并分享您的视频
一旦满意后，自动生成字幕以提高可访问性并接触更广泛的观众。轻松导出优化的宣传视频，适用于各种平台。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的学生聚焦视频？
HeyGen使教育工作者和大学能够轻松制作引人注目的学生聚焦和宣传视频。利用AI化身和可定制的教育视频模板在社交媒体上分享学生见证和校园故事。
HeyGen的AI视频生成方法是什么？
HeyGen提供创新的AI视频生成器，能够无缝地将文本转化为视频。用户可以利用AI语音生成和丰富的媒体库轻松制作专业质量的内容。
HeyGen可以为我的机构定制教育视频模板吗？
当然可以，HeyGen提供多种可完全定制的教育视频模板。您可以结合机构的品牌控制，包括标志和颜色，以在所有内容中保持一致的视觉识别。
HeyGen支持字幕和AI化身等高级功能吗？
是的，HeyGen集成了真实的AI化身和自动生成字幕等高级功能，以增强您的视频。这种端到端视频生成能力确保您的内容对任何观众都具有可访问性和专业性。