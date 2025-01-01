学生展示视频制作器：用AI为您的项目赋能

使用我们直观的视频模板快速制作令人惊叹的学生项目和教育视频，设计用于有影响力的展示。

制作一个60秒的专业学生展示视频，学生使用AI化身来解释他们的毕业项目，详细说明其问题、解决方案和影响。视觉风格应简洁现代，采用清晰的图形和清晰、清晰的配音生成，以吸引潜在的大学招生或行业导师。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的动态作品集高光视频，展示设计学生的最佳作品，面向潜在雇主或艺术学校招生。利用HeyGen的视频模板，结合生动的视觉效果和同步字幕/说明文字，创造一个鼓舞人心且视觉丰富的展示，配上欢快的音乐，充分展示学生在这个学生展示视频制作器中的创意范围。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒教育视频，解释一个复杂的科学原理，面向同学或寻求快速学习的公众。使用HeyGen的从脚本到视频功能，将关键点转换为引人入胜的视觉叙述，配以明亮的信息图形和冷静、清晰的配音生成，使主题易于理解。
示例提示词3
构建一个90秒的协作小组项目演示，面向教育工作者和同学，突出团队的研究成果。结合HeyGen的媒体库/库存支持中的多种媒体以及学生创作的内容，利用不同部分的配音生成来模拟多个演示者。整体风格应结构化、专业且视觉吸引力强，以有效传达复杂信息，作为AI驱动的视频创作。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

学生展示视频制作器的工作原理

使用AI驱动的工具、惊艳的模板和无缝的定制选项，轻松将学生项目转化为动态视频展示。

1
Step 1
使用模板创建
通过选择多种专业设计的视频模板开始您的学生展示视频项目。这些模板提供了一个快速简便的起点，确保您的项目从第一点击就显得精致。
2
Step 2
使用AI定制
通过添加学生内容和引人入胜的元素来个性化您的视频。使用AI化身增强演示，可以叙述并为解释复杂概念或介绍项目带来独特的专业触感。
3
Step 3
通过解说增强
为您的展示提供专业的声音。利用我们的配音生成功能，为项目描述、学生推荐或背景说明录制或生成清晰、引人入胜的音频，确保每个细节都得到完美传达。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的学生展示完成，轻松为您的观众准备。使用我们的纵横比调整和导出选项，优化您的视频以适应各种平台，准备与家长、同学或学校社交媒体渠道分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在社交媒体上分享教育内容

.

快速创建并分享学生作品的动态视频剪辑，在社交媒体平台上扩大影响力和覆盖面。

background image

常见问题

HeyGen如何提升学生项目的教育视频内容？

HeyGen提供了一个直观的教育视频制作平台，让学生可以轻松创建引人入胜的学生项目。利用AI化身和可定制的视频模板，将您的想法变为现实，并有效地定制您的视频。

是什么功能使HeyGen成为领先的AI驱动视频创作平台？

HeyGen在AI驱动的视频创作方面表现出色，用户可以将文本转化为具有逼真AI化身和动态配音解说的专业视频。其用户友好的界面简化了整个制作过程。

HeyGen是否提供适合多种需求的可定制视频模板？

当然，HeyGen提供了广泛的视频模板，适用于从解释视频到引人入胜的社交媒体视频的一切。用户可以轻松使用品牌控制、丰富的库存音乐库和拖放功能来定制您的视频。

HeyGen的从文本到视频功能如何提升视频制作？

HeyGen强大的从文本到视频功能让您可以轻松地将书面脚本转换为引人入胜的视频，配有逼真的AI化身和高质量的配音解说。这简化了教育视频和其他各种内容类型的创作。