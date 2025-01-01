学生和教师的教育视频制作工具

轻松创建令人惊叹的项目式学习视频。使用我们可自定义的模板和场景，将您的想法变为现实，无需视频技能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
在为课堂演示制作一个引人入胜的60秒解释视频时遇到困难？想象一个视觉上令人惊叹、易于跟随的大学生教程，配有冷静、清晰的旁白，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持有效地说明关键点。这个视频制作平台简化了流程，让任何人都能制作出具有专业视觉效果的精美解释视频。
示例提示词2
为初中生设计一个引人入胜的30秒互动视频，具有生动和鼓舞人心的视觉风格，配以充满活力的背景音乐，清晰地呈现一个历史事件。通过HeyGen，学生可以轻松自定义模板和场景，使他们的学习材料既有趣又易于理解，包括自动字幕/说明文字，以增强所有学习者的理解力。
示例提示词3
学生如何有效地将复杂的研究论文总结成一个引人入胜的40秒视频供同学观看？想象一个时尚、现代的视觉展示，配有专业、简洁的旁白，完美适合大学生，利用HeyGen的从脚本到视频功能，将书面内容无缝转换为精美视频。这有助于清晰而难忘地传递学术信息，促进对项目式学习主题的深入理解。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

学生资源视频制作工具的工作原理

利用AI驱动的工具和直观的设计，轻松创建引人入胜的教育视频，无需视频制作技能。

1
Step 1
选择模板
通过选择多样的专业模板和场景开始您的项目。这为视频创作提供了一个结构化的起点，使所有人都能轻松上手。
2
Step 2
使用媒体资源进行自定义
通过整合文本、图像和音频来个性化您的视频。利用我们丰富的媒体库/素材支持，找到完美的视觉和声音，确保您的内容引人入胜且符合品牌。
3
Step 3
生成AI增强内容
利用我们的从脚本到视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的视觉效果。这一功能轻松地将您的教育内容栩栩如生，使复杂主题易于理解。
4
Step 4
导出准备分享的视频
通过自动添加字幕/说明文字来准备您的视频以便分享。轻松导出完成的教育视频，准备好分发给学生和教师。

使用案例

动画化教育内容

将复杂的主题和历史事件转化为引人入胜的动画视频，使学习生动且令人难忘。

常见问题

HeyGen如何帮助我在没有经验的情况下创建引人入胜的动画视频？

HeyGen是一个直观的AI驱动视频制作平台，适合所有人，即使没有视频制作技能也能使用。您可以通过利用预设模板和简单的拖放界面轻松制作出令人惊叹的动画视频。

HeyGen为我的视频提供了哪些创意定制选项？

HeyGen提供广泛的创意定制选项，使您的视频独一无二。您可以通过品牌控制个性化每个方面，访问庞大的素材库，并自定义场景以符合您的特定愿景。

HeyGen是否利用AI进行高效的视频制作？

是的，HeyGen利用先进的AI驱动视频制作来简化您的工作流程。我们的平台具有逼真的AI化身和从文本到视频的功能，能够轻松地将脚本转换为专业视频。

HeyGen可以用作教师和学生的教育视频制作工具吗？

当然可以，HeyGen是一个理想的教育视频制作工具，非常适合教师和学生。它简化了引人入胜的解释视频和互动内容的创建，促进动态的项目式学习。