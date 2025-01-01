学生招募视频制作器：吸引顶尖人才

使用AI头像快速创建专业的学生招募视频，产生深远影响。

制作一个充满活力的60秒学生招募视频，展示一位有抱负的高中运动员的顶尖技能和对运动的热情，目标是吸引大学教练和球探。视觉风格应充满活力且专业，并配有激励人心的旁白，使用HeyGen的文本转视频功能轻松生成，确保他们的技能视频脱颖而出。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
为大学体育项目开发一个引人注目的45秒AI视频，旨在通过展示设施、学术支持和团队友谊来吸引顶尖人才。该视频面向潜在的学生运动员及其父母，应该具有时尚现代的视觉美感，并配以自信的旁白，利用HeyGen的可定制模板和场景快速制作。
示例提示词2
为招生部门制作一个吸引人的30秒招募视频，重点介绍充满活力的校园生活和独特的学术机会，专为探索大学选择的高中生设计。视频需要温暖真实的视觉风格和友好亲切的旁白，通过HeyGen创建的多样化学生AI头像使内容高度贴近生活。
示例提示词3
生成一个有说服力的75秒招募视频，目标是国际学生运动员及其家庭，强调机构的全球社区和支持系统。视觉和音频风格应清晰、有说服力和权威性，利用HeyGen的字幕功能确保跨语言障碍的可访问性和清晰沟通。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

学生招募视频制作器的工作原理

使用我们直观的平台快速轻松地创建有影响力的学生招募视频，帮助您在大学教练和招聘人员中脱颖而出。

1
Step 1
选择模板或从头开始
通过选择各种专业设计的视频模板或选择从头开始创建视频来开始您的招募视频项目，以实现完全自定义。我们的模板简化了创建过程。
2
Step 2
上传您的素材和文本
轻松上传您的个人视频剪辑、比赛录像和亮点集。整合您的脚本并通过我们的直观编辑功能将其转化为引人入胜的视频内容。
3
Step 3
利用AI功能增强视频
通过强大的AI功能提升您的视频。根据您的脚本生成AI生成的旁白或添加专业字幕，确保您的信息清晰可访问。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的招募视频并以多种格式导出。我们的平台支持纵横比调整，允许您优化视频以适应不同的社交媒体平台，并直接发送给大学教练。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出学生成功故事

开发引人入胜的AI视频，展示学生和校友的成功故事，激励未来的申请者并建立信任。

background image

常见问题

HeyGen在创建引人入胜的学生招募视频方面有什么优势？

HeyGen让您能够轻松制作引人注目的学生招募视频。利用我们的AI视频功能，包括从脚本到视频的转换和AI生成的旁白，打造专业且吸引人的内容，抓住观众的注意力。

HeyGen的招募视频模板有哪些自定义选项？

HeyGen提供一系列可自定义的模板，允许您个性化您的招募视频。轻松整合您自己的媒体库资产，应用品牌控制如标志和颜色，并调整纵横比以适应各种平台。

HeyGen的AI功能如何提升招募视频的质量？

HeyGen利用先进的AI视频功能，包括逼真的AI头像和复杂的AI生成旁白，提升您的招募内容。我们的平台还会自动生成字幕，确保您的信息可访问且有影响力。

HeyGen适合制作体育招募和技能视频吗？

当然，HeyGen是一个优秀的在线视频制作工具，适合制作高质量的体育招募和技能视频。轻松整合您的比赛录像或现有视频剪辑，创建一个引人注目的亮点视频供大学教练观看。