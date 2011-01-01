学生 项目视频制作：在课堂上释放创造力
通过一个配备人工智能化身的教育视频制作工具来赋能学生，创造引人入胜且互动性强的学习体验。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
这个60秒的叙述非常适合希望用HeyGen课堂视频制作工具激励学生的教育工作者。视频面向教师和学生，演示了如何利用平台的屏幕录制和媒体库功能来创建引人入胜的教育内容。视觉风格清晰且富有教育性，重点是协作视频编辑，使学生能够贡献他们的想法和创造力。视频还强调了使用文本到视频的便捷性，从脚本到简化视频创作过程。
一段为热衷于探索视频创作技术层面的技术型学生设计的30秒视频。这段视频展示了HeyGen视频创作工具的功能，比如宽高比调整和导出，以确保他们的项目既精致又专业。目标观众是对数字媒体和视频制作感兴趣的学生。视觉风格时尚且现代，重点突出了使HeyGen成为教育视频制作强大工具的技术特性。
在这段45秒的视频中，学生和教育工作者可以发现使用HeyGen的教育视频制作工具进行协作项目的好处。目标受众包括重视创造力和团队合作的学生和教师。视频展示了使用字幕/标题来提高无障碍性和理解力，以及引人入胜且色彩丰富的视觉风格。叙述强调了该平台支持实时协作的能力，使其成为小组项目和互动学习体验的理想选择。
原生视频创作提示
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 为学生和教育工作者提供了一个多功能的视频创作工具，非常适合制作引人入胜的学生项目视频和增强课堂学习体验。凭借协作视频编辑和互动视频功能，HeyGen 简化了创作教育内容的过程。
创建更多课程，触及全球更多学习者.
Leverage HeyGen to develop comprehensive educational videos that expand your reach and impact in the classroom.
利用人工智能提升培训的参与度和保留率.
Enhance student engagement and retention by using HeyGen's AI-powered tools to create captivating and interactive educational videos.
常见问题
HeyGen如何提升学生项目视频的质量？
HeyGen提供了一个强大的学生项目视频制作工具，允许学生使用AI虚拟形象和文本转视频脚本来创建引人入胜的视频。通过可定制的模板和场景，学生可以轻松地将他们的创意想法变为现实。
HeyGen 在课堂视频创作中有哪些理想的特点？
HeyGen 是一个出色的课堂视频制作工具，提供了像配音生成和字幕这样的工具来增强教育内容。它的实时协作功能允许教师和学生在视频项目上无缝合作。
HeyGen能支持协作视频编辑吗？
是的，HeyGen支持协作视频编辑，提供了实时协作和共享媒体库等功能。这使得团队可以轻松合作进行视频项目，确保编辑过程顺畅高效。
HeyGen为视频创作提供了哪些技术工具？
HeyGen提供了一个全面的视频创作工具，包含了屏幕录制和宽高比调整等技术特性。这些工具与品牌控制相结合，使用户能够根据自己的特定需求制作出专业质量的视频。