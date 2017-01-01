学生入学视频制作工具：简单、有趣且高效
将学生入学转变为引人入胜的学习体验。轻松创建动态视频，使用AI虚拟形象和自定义内容为新生服务。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新生开发一个全面的2分钟迎新视频，指导他们了解图书馆、技术支持和学生会等重要校园资源。使用动态剪辑和屏幕文字突出关键信息，配以一个有帮助的AI虚拟形象来呈现细节。HeyGen的AI虚拟形象的使用将使迎新视频在教育环境中更具亲和力和信息性。
制作一个针对大一新生的1分钟视频，简明扼要地概述学术诚信政策和重要的校园规定。视频应采用信息丰富且清晰的视觉风格，配以精确的文字叠加，使用HeyGen专业设计的模板和场景，保持一致的高质量外观，确保剧本中的重要信息易于理解。
为所有新生制作一个实用的1.5分钟培训视频，提供关于设置学生邮箱和必要学术软件的清晰分步说明。在视觉上，结合动画演示、清晰的视觉辅助和精确的技术步骤语音解说，通过HeyGen的字幕/说明文字增强复杂术语的理解，支持多样化的学习需求，作为有效的文本到视频功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化使用虚拟形象和语音解说创建AI视频的过程？
HeyGen通过利用逼真的AI虚拟形象和先进的文本到视频功能，使用户能够轻松创建专业的AI视频。只需输入您的剧本，HeyGen就会生成自然的AI语音解说和动画虚拟形象，使您的内容栩栩如生。
HeyGen可以用于为学生或员工创建引人入胜的入职视频吗？
当然可以，HeyGen是开发高度引人入胜的学习体验的理想AI视频制作工具，非常适合学生入学视频和员工入职培训视频。其直观的平台使您能够为教育环境和企业培训制作全面且有影响力的内容。
HeyGen提供哪些高级功能来简化视频制作，如字幕和模板？
HeyGen通过一系列强大的功能显著简化视频编辑，包括自动字幕/说明文字以提高可访问性，以及丰富的视频模板和场景库。这使得无需广泛的技术技能即可快速创建专业内容。
HeyGen提供哪些品牌和本地化的自定义选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将您的标志和特定品牌颜色无缝集成到视频中。此外，其本地化功能支持创建多样化的内容，使您的AI生成视频对全球观众具有相关性。