学生课程视频生成器：快速创建引人入胜的内容

通过动态教育视频提升参与度。利用无缝语音生成功能，清晰地向学生解释复杂主题。

创建一个充满活力的45秒教学视频，专为K-12教师设计，演示如何使用HeyGen作为“教育视频制作工具”。视觉风格应明亮且引人入胜，配有动画文字覆盖和友好、鼓励的音频语调。突出HeyGen的“模板和场景”功能，展示教师如何快速定制预制模板用于下次课程。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为需要展示复杂研究的大学生开发一个专业的60秒视频，利用HeyGen实现无缝“视频创作”。视频应采用干净、现代的美学风格，配以清晰的过渡和冷静、权威的声音。展示“AI化身”如何进行演示，消除学生出镜的需要，同时保持高度的参与度。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒解释视频，针对成人学习者或专业人士，寻求快速技能更新，利用HeyGen作为“AI视频生成器”。视觉风格应以信息图为主，设计简约，声音信息量大且清晰。强调“字幕/说明文字”的好处，以提高可访问性和记忆力，使复杂主题易于所有观众理解。
示例提示词3
制作一个互动的40秒“课程生成器”视频，专为ESL学生设计，专注于“词汇练习”。视频应具有有趣、鼓励的视觉风格，配以简单的插图和清晰、发音准确的“语音生成”，引导学习者学习新单词和短语。展示高质量语音如何帮助发音练习，而无需真人主持。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

学生课程视频生成器的工作原理

轻松将您的教育内容转化为引人入胜的视频课程，使学习对学生来说既可访问又令人兴奋。

1
Step 1
创建您的课程脚本
首先编写或粘贴您的教育内容，我们的平台将利用这些内容实现无缝的文本到视频生成。
2
Step 2
添加引人入胜的视觉效果
通过从我们广泛的媒体库中选择相关图像和剪辑，增强您的课程，使您的内容更具活力。
3
Step 3
生成专业语音
使用我们的语音生成功能，将您的脚本转化为自然的音频，确保为学生提供清晰一致的解说。
4
Step 4
导出您的视频课程
通过选择所需的纵横比，导出您精心制作的课程视频，准备好供学生参与。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

可视化复杂概念

.

利用AI驱动的视频讲故事，将抽象主题或历史事件转化为生动、难忘的课程。

background image

常见问题

HeyGen如何简化教师的教育视频创作？

HeyGen通过将文本脚本转化为动态视觉效果，利用AI化身和自定义视频模板，使教师能够轻松创建引人入胜的教育视频。这个AI视频生成器简化了整个视频创作过程，允许通过内置语音和自动字幕高效生成课程。

HeyGen为解释视频提供了哪些自定义选项？

HeyGen为解释视频提供了广泛的自定义选项，包括自定义视频模板、AI视觉效果和品牌控制，以整合学校的标志和颜色。您可以轻松从丰富的素材库中拖放创意素材，个性化每个场景。

HeyGen能否将视频脚本转换为专业的课程视频？

当然可以，HeyGen的AI视频生成器擅长将简单的视频脚本轻松转换为专业的课程视频。利用AI驱动的功能，它生成自然的语音并自动添加字幕，大大加快了课程生成的工作流程。

HeyGen是否支持各种视频格式和可访问性功能？

是的，HeyGen通过提供自动字幕和启用多平台的纵横比调整，确保广泛的可访问性。其直观的基于网络的工具允许用户轻松编辑视频文本，并以多种格式导出，适合任何观众。