Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个45秒的教学视频，专为希望提升视频编辑和发布技巧的YouTuber和TikToker设计。视频中应有一个友好的AI化身解释简单的短视频内容改进技巧，采用现代、简洁的视觉美学，配以柔和的背景音乐。利用HeyGen的AI化身清晰地呈现信息，使新的视频制作者能够轻松跟随并应用这些建议到他们的平台上。
开发一个60秒的公告视频，针对专业主播和游戏社区，介绍直播工作室中的一个令人兴奋的新功能。视觉风格应充满活力且专业，配以电影级过渡和震撼的音效，背景音乐为史诗管弦乐曲。通过使用HeyGen的字幕功能，强调可访问性的重要性，确保所有观众都能理解此多流软件更新的好处，使内容包容且引人入胜。
制作一个30秒的精美宣传视频，面向小企业主或营销人员，介绍一款新产品或服务。视频应具有企业化但亲切的视觉风格，使用简洁的文字动画和细腻的品牌标识，配以鼓舞人心的现代背景音乐。利用HeyGen的模板和场景，展示企业如何轻松创建视频内容，通过添加文字动画突出关键特性，有效地向潜在客户传达信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化视频内容的制作过程？
HeyGen通过利用AI化身和文本到视频功能，革新了视频创作过程，使用户能够从简单的脚本生成专业视频。这使HeyGen成为满足多样化内容需求的高效AI视频制作器。
HeyGen为视频编辑提供了哪些高级功能？
HeyGen提供全面的剪辑编辑和发布工具，包括可定制的过渡效果和动态文字动画，以增强您的叙述。此外，它还支持自动生成字幕和旁白生成，以实现精美的制作。
HeyGen适合制作社交媒体的短视频内容吗？
是的，HeyGen非常适合生成短视频内容，让您轻松制作适合YouTube、Twitch和TikTok等平台的引人入胜的剪辑。该平台支持调整纵横比，以确保您的视频在各处都看起来很棒。
HeyGen提供品牌选项和多样的媒体资产吗？
HeyGen为用户提供强大的品牌控制，允许您在所有视频中一致地整合您的标志和品牌颜色。它还提供丰富的媒体库和各种模板和场景，以启动您的创意项目。