流媒体平台入门视频制作工具：吸引新用户
轻松创建专业的用户入门视频，通过可定制的模板提高用户留存率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为SaaS产品经理制作一个45秒的精致教学视频，专注于改善用户入门流程。视频应具备简洁专业的视觉美感，配以柔和的背景音乐和精准的字幕，利用HeyGen的可定制模板和场景展示有效的首次用户互动。
开发一个60秒的员工入职视频，面向人力资源专业人士，展示如何无缝地将新员工介绍到公司文化中。语气应友好且鼓励，配以专业而平静的音乐，利用高质量的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，以引人入胜的方式传递关键信息。
设想一个针对开发人员或产品专家的30秒动态教程视频，解释新软件功能。视觉风格应具备指导性和吸引力，音频清晰，旨在简化复杂步骤，充分利用HeyGen的纵横比调整和导出功能以及丰富的媒体库/素材支持，创建引人入胜、易于理解的"教程视频"。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化高质量入门视频的制作？
HeyGen作为一个强大的入门视频制作工具，能够让您通过从脚本到视频的功能和可定制的模板快速生成专业的入门视频。这简化了整个过程，使您能够轻松制作引人入胜的入门计划内容。
我可以用HeyGen制作哪些类型的有影响力的入门视频？
使用HeyGen，您可以创建多种类型的入门视频，包括全面的员工入职视频、有效的用户入门指南和引人入胜的客户入门教程。利用我们的AI虚拟形象个性化这些体验，以达到最大效果。
HeyGen可以将自定义品牌融入我的入门视频平台内容吗？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将您的标志和品牌颜色直接融入入门视频中，确保流媒体平台入门视频制作工具输出的一致性。这确保了每位新员工或用户的无缝品牌体验。
HeyGen是否提供用于创建动态入门视频的高级AI功能？
HeyGen利用尖端AI技术提供多种功能，如生成逼真的AI配音和字幕，增强您的入门视频。我们的AI虚拟形象进一步使您能够创建引人入胜且一致的企业培训视频角色，无需摄像机或演员。