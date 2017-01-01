制作一个引人入胜的60秒高光视频，目标是有抱负和已成名的Twitch和YouTube主播，展示他们最史诗的游戏时刻。视觉风格应快速切换，包含动态剪辑、鲜艳的游戏画面和引人入胜的屏幕图形，配以欢快的背景音乐和清晰的旁白。利用HeyGen的“字幕/字幕生成”自动生成准确的字幕，记录精彩瞬间，并使用“旁白生成”功能添加专业解说，帮助主播通过顶级的“主播高光视频制作器”体验“增长他们的频道”。

