故事视频生成器：创建引人入胜的AI故事
使用我们先进的从脚本到视频功能，将您的书面想法转化为引人入胜的视觉叙述。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的解释视频，介绍一个虚构的未来科技产品，目标受众为科技爱好者和早期采用者。采用简约时尚的视觉风格，配以干净的动画和微妙的科幻音效，支持一个信息丰富且引人入胜的脚本。利用HeyGen的“AI化身”展示关键功能和优势，将“文本到视频生成器”脚本转化为引人入胜的演示。
制作一个感人的60秒微型剧，探索陌生人之间意外善意的瞬间，适合寻求温馨内容的一般观众。视觉基调应温暖亲切，采用自然光线和情感特写镜头，配以温柔、反思的钢琴音乐。通过使用HeyGen的“字幕/字幕”功能，确保叙述完全可访问，为“视频故事创作”增添个人风格。
开发一个引人入胜的20秒历史轶事，关于一个鲜为人知的发明，面向好奇的学习者和历史爱好者。视觉美学应结合档案图像和现代信息图表元素，背景音乐应好奇且富有奇思妙想。通过利用HeyGen的“模板和场景”加速“故事视频生成器”过程，快速组装视觉上引人入胜的序列。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强创意视频叙事？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器赋予用户创建引人入胜的视频故事的能力。利用逼真的AI化身、多样的AI模板和自动语音生成，将您的叙述变为现实，使复杂的视频故事创作对每个人都可及。
HeyGen能将文本转化为AI视频吗？
是的，HeyGen作为一个强大的文本到视频生成器，允许您轻松将脚本或文本提示转化为高质量的AI视频。我们的平台支持生成自然听感的语音和准确的字幕，简化您的视频内容制作。
HeyGen为视频创作提供了哪些AI化身？
HeyGen提供多样化的逼真AI化身和自定义角色选项，以增强您的视频项目。您可以在内容中保持一致的角色或探索无面视频，确保所有叙事需求的专业和电影级视觉效果。
HeyGen如何简化社交媒体的视频制作？
HeyGen通过其直观的AI模板和实时编辑功能简化了动态社交媒体内容的创建。轻松添加背景音乐并生成病毒视频，然后直接导出或优化平台，使高效的视频制作触手可及。