分镜头视频生成器：快速实现您的愿景
简化您的创意分镜头过程，并通过我们强大的从脚本到视频功能将您的剧本变为现实。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一下，您是一名市场营销专业人士，正在为小企业主制作一个45秒的内部解释视频。该视频应详细说明为产品发布计划视频项目的好处，采用简洁、专业的视觉风格和欢快的企业配乐。通过利用可自定义的模板和添加清晰的字幕/说明文字来简化您的工作流程，确保您的信息具有影响力且易于理解。
为学生和教育工作者设计一个快速的30秒教程，演示如何轻松使用数字分镜头软件进行项目规划。视频需要明亮的教学视觉美学和舒缓的背景音乐。通过利用媒体库/库存支持来增强视觉辅助，并使用从脚本到视频的功能直接将您的脚本转换为视频，使学习变得易于访问且引人入胜。
为影响者和内容策略师制作一个动态的15秒社交媒体广告，专注于创建引人入胜的短篇叙事。视频应具有时尚、快节奏的视觉风格和充满活力的流行音乐。展示HeyGen的AI化身的多功能性，以创建各种分镜头框架中的独特自定义角色，并通过纵横比调整和导出轻松适应不同平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强创意分镜头过程？
HeyGen通过让您轻松地从剧本直接生成分镜头框架来改变创意分镜头过程。其AI驱动的工具和可自定义的模板使您能够快速高效地实现电影叙事，从概念到视频制作轻松过渡。
HeyGen可以作为数字分镜头软件吗？
当然可以，HeyGen作为一个强大的数字分镜头软件，集成了AI分镜头功能。用户可以使用简单的拖放编辑器来安排场景，结合AI化身并生成配音，从计划视频项目到最终输出简化他们的视频制作工作流程。
HeyGen提供哪些可自定义的分镜头选项？
HeyGen提供广泛的可自定义模板和功能来实现您的创意愿景。您可以使用AI化身设计自定义角色，添加品牌控制，并利用丰富的媒体库创建独特的分镜头框架，确保您的视频制作与您的剧本完美契合。
HeyGen如何简化视频项目规划？
HeyGen通过作为一个高效的分镜头视频生成器显著简化视频项目规划。它允许从脚本到视频的转换，使您能够快速开发视觉概念并创建详细的分镜头框架，加速整个视频制作工作流程。