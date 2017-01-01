使用HeyGen的AI化身制作一个引人入胜的60秒动画短片提案，展示您的创意分镜头脚本过程。目标是吸引有抱负的电影制作人和独立创作者，采用戏剧性的视觉风格和电影配乐来突出您的叙事愿景。利用从脚本到视频的功能，轻松将您的叙述变为现实，呈现一个完整且引人入胜的概念。

