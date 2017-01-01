店面宣传视频制作器：简单且高效
使用我们的AI驱动模板和场景，轻松为您的店面创建惊艳的营销视频。
开发一个动态的15秒社交媒体广告，面向消费者宣传即将到来的限时抢购。视觉风格应快速切换，配以节日图形和现代流行音乐。使用HeyGen的文本转视频功能，从脚本快速生成引人注目的视觉效果，抓住注意力并营造紧迫感。
制作一个引人入胜的45秒营销视频，面向潜在客户，展示可靠服务，包含真实的客户推荐。视觉风格应温暖宜人，使用柔和的灯光和背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟形象展示好评，增添专业且个人化的社交证明。
设计一个信息丰富的60秒解释视频，面向忙碌的专业人士，详细介绍独特的服务或复杂的产品功能。视觉风格应简洁和极简，结合信息图表风格的动画来阐明要点。使用HeyGen的配音生成功能生成专业且清晰的配音，引导观众了解解释内容，突出价值主张。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化为我的店面创建营销视频的过程？
HeyGen通过直观的AI驱动工具，使为您的店面制作引人入胜的营销视频变得轻而易举。利用多种可定制的模板和拖放编辑器，保持创意控制，快速生成高质量的宣传视频内容。
HeyGen能否利用AI驱动工具制作引人注目的视频广告？
是的，HeyGen集成了先进的AI驱动工具来提升您的视频广告。我们的平台支持从脚本生成文本转视频和AI配音，确保专业且引人入胜的宣传视频吸引注意力。
HeyGen为定制宣传视频提供了哪些创意控制？
HeyGen为您的宣传视频提供广泛的创意控制，允许您根据品牌定制内容。利用品牌控制功能调整标志和颜色，访问丰富的媒体库/素材支持，并精确调整纵横比大小调整和导出，以实现完美展示。
HeyGen如何帮助优化社交媒体平台的宣传视频？
HeyGen旨在帮助您轻松优化各种社交媒体平台的宣传视频。自动字幕/说明和灵活的纵横比大小调整和导出等功能确保您的视频广告完美格式化，并可供更广泛的观众访问。