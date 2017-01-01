店铺开业视频制作：以影响力启动您的业务
轻松使用直观的模板和场景为社交媒体创建专业的店铺开业视频，打造惊艳的发布。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个时长45秒的“介绍视频制作”，面向在线科技爱好者，宣布一项突破性产品发布，配以未来感十足的视觉效果和清晰的音效设计。利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键特性，确保现代且引人入胜的产品介绍。
设计一个吸引人的15秒“即将开业视频”预告，面向社交媒体粉丝，营造对新零售空间的期待，配以神秘的柔光视觉效果和环境背景音乐。通过使用HeyGen的语音生成功能传递引人入胜的信息，提醒他们保存日期。
制作一个大胆的60秒“促销”公告视频，专为优惠猎手和现有客户群体量身定制，采用动态、色彩丰富的图形和充满活力的音乐，突出特别优惠，呈现一个真正专业的视频。实施HeyGen的字幕/说明文字，确保所有观众的最大可访问性和清晰度，推动即时参与。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作专业的店铺开业视频？
HeyGen提供多种可定制的模板和拖放式编辑器，使您能够轻松快速地制作专业的店铺开业视频或引人入胜的“即将开业视频”。您可以通过强大的定制工具轻松添加品牌的独特风格。
HeyGen是否提供创意工具用于独特的盛大开业视频内容？
当然！HeyGen利用AI视频技术，让您可以整合AI虚拟形象、动态动画，甚至是惊艳的标志展示，使您的盛大开业视频制作项目在社交媒体上脱颖而出。这大大提升了您的创意输出。
我可以用自己的品牌和音乐定制开业视频吗？
是的，使用HeyGen强大的视频制作工具，您可以完全控制品牌，包括添加您的标志和调整颜色。您还可以整合自定义音乐并利用语音生成功能，真正个性化您的介绍视频制作，产生强烈的影响。
HeyGen如何确保我的盛大开业视频在社交媒体上得到优化？
HeyGen使您能够制作适合各种平台的专业视频内容，支持纵横比调整以实现最佳显示。这意味着您的产品发布或店铺开业视频制作输出将始终在所有社交媒体渠道上看起来很棒并吸引观众。