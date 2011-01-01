停止动画视频制作：释放你的创造力
使用我们用户友好的界面和AI化身创建惊艳的定格动画，以获得无缝的体验。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
深入了解用于新手动画师和技术娴熟的创作者的定格动画技术世界，观看一段为时60秒的视频。探索HeyGen定格动画编辑器的功能，该编辑器具备云技术驱动和绿幕效果。这段视频将指导您完成创建流畅动画的过程，重点关注精确性和细节，并伴有动态配乐，以增强学习体验。
制作一个异想天开的30秒定格动画视频，吸引孩子和家庭。使用HeyGen的模板和场景，将简单的玩具变成带有一丝魔法的动画角色。这个视频将采用欢快的视觉风格和活泼的音乐配乐，为所有年龄段的观众提供一个引人入胜且愉快的体验。
对于教育工作者和学生来说，一个90秒的定格动画教程视频深入讲解了动画艺术。视频突出了HeyGen的媒体库和素材支持，将演示如何轻松创建教育内容。通过清晰且信息量充足的解说，本教程将提供逐步指导，确保对定格动画技巧有全面的理解。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
HeyGen 通过其停格动画视频制作工具赋能创作者，提供用户友好的界面和云技术支持，轻松创作引人入胜的停格动画。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating stop motion videos for social media in minutes, enhancing audience engagement and reach.
提高培训参与度和保留率.
Utilize stop motion animation to make training content more engaging, improving learner retention and understanding.
HeyGen如何帮助我制作定格动画视频？
HeyGen 提供了一个用户友好的界面和直观的时间线，使创建定格动画视频变得简单。借助其云技术，您可以无缝集成各种元素，如 AI 虚拟形象和旁白，以增强您的定格动画。
HeyGen的定格动画编辑器包括哪些功能？
HeyGen的定格动画编辑器包括高级功能，如绿幕效果和全面的媒体库。这些工具让你可以轻松制作出专业品质的定格动画。
为什么选择HeyGen作为您的定格动画应用程序？
由于其强大的功能集，包括从脚本到视频的文字转换和品牌控制，HeyGen 在停格动画应用程序中脱颖而出。这确保了您的停格动画项目既有创意又符合您品牌的身份。
HeyGen的定格动画工具能支持技术需求吗？
是的，HeyGen的定格动画工具旨在满足技术需求，具备诸如宽高比调整和导出等功能。这确保了你的动画能够为不同的平台和设备进行优化。