您的终极分步视频制作工具
使用直观的模板和场景轻松创建专业教程视频，无需经验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个有见地的60秒视觉指南，针对培训经理和产品经理，展示如何利用分步视频制作工具创建高效的AI生成视频文档。采用简洁、专业的图形风格，配以冷静、权威的旁白，突出HeyGen的先进“语音生成”功能。
设计一个有影响力的45秒解释视频，面向市场营销专业人士和初创公司，解释如何使用解释视频制作工具有效地介绍新产品。视觉美学应具有现代、动态的动画，配以引人入胜、说服力强的声音，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能实现轻松内容创作。
为教育工作者和企业培训师创建一个信息丰富的90秒视频，展示即使没有视频编辑经验的人也能轻松制作引人入胜的视频内容。采用信息丰富、视觉清晰的屏幕共享风格，语气鼓励且亲切，确保包含HeyGen强大的“字幕/说明”以提高可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化分步视频教程的创建？
HeyGen使用户无需先前的视频编辑经验即可创建引人入胜的分步视频教程和解释视频。其直观的平台让视频文档制作变得简单，人人都能轻松上手。
AI在HeyGen的视频创作过程中扮演什么角色？
HeyGen利用其生成式AI平台将脚本转化为动态视频，使用AI化身和逼真的语音。用户可以从多种模板和超过200种不同的声音和语言中选择，以增强他们的内容。
HeyGen可以用于创建社交媒体和营销的视频内容吗？
当然可以，HeyGen非常适合制作各种视频文档，包括引人入胜的产品视频和社交媒体及YouTube的营销内容。其多功能工具高效支持各种营销策略需求。
用户如何在HeyGen中自定义他们的视频？
HeyGen提供了一个全面的视频编辑器，具有多样的模板和品牌控制，允许用户通过添加标志、颜色和特定文本及字幕来个性化视频。这确保每个视频都能反映您独特的品牌，呈现专业外观。