如何轻松创建分步教程视频

使用HeyGen强大的从脚本到视频功能，快速将您的想法转化为引人入胜的教学视频。

99/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于寻求快速技巧的创意专业人士，生成一个60秒的动画教程，展示一个鼓舞人心的设计技巧。视觉风格应动态且吸引人，使用欢快的音乐和HeyGen媒体库/素材支持中的丰富视觉资产，简化复杂的创意过程。
示例提示词2
需要一个30秒的视频教程来指导技术娴熟的用户快速安装软件，重点关注基本步骤。这个简明的教学视频应包含快速的屏幕录制，并辅以HeyGen的自动字幕/说明，以确保每个关键细节都能被访问和理解。
示例提示词3
为新员工创建一个60秒的培训视频，涵盖公司的核心合规政策。采用温暖且信息丰富的语气，这个视频将利用HeyGen的AI虚拟形象以亲切的方式呈现材料，使入职过程对所有新员工来说都感到欢迎和清晰。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

分步教程视频的工作原理

轻松将您的知识转化为引人入胜的专业教程视频，以清晰和有影响力的方式引导您的观众完成流程。

1
Step 1
创建您的脚本
通过编写清晰简洁的脚本来概述您的教程流程。HeyGen的从文本到视频功能让您能够轻松生成引人入胜的内容，专注于您的`计划`并完善您的叙述。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过从多样化的AI虚拟形象和模板库中选择，将您的教程生动呈现。自定义场景和背景以匹配您的品牌，使您的`动画教程`在视觉上吸引人且一致。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过加入动态功能来增强观众的理解和可访问性。轻松自动添加字幕/说明，确保您的指示清晰，并且您的`AI转录`对所有观众都是准确的。
4
Step 4
导出和分享
完成您的教程视频并准备分发。利用纵横比调整和各种导出选项，确保您的视频针对`YouTube`等平台进行了优化，使其简单易行地`发布`并触达您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升企业培训和入职

.

利用AI驱动的视频教程提高员工参与度和知识保留，使内部培训更有效和有影响力。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创建视频教程的过程，而无需大量录制？

HeyGen通过将您的脚本转化为引人入胜的视频，利用AI虚拟形象和从文本到视频的功能，简化了创建引人入胜的教程视频的过程。这消除了对传统录制软件或大量视频制作设备的需求，使创建视频教程变得高效。

HeyGen为快速开发教学视频提供了哪些创新功能？

HeyGen利用AI将书面脚本转换为专业的教学视频，具有可定制的AI虚拟形象和自动语音生成功能。这种高效的方法使您能够快速制作高质量的培训视频，配有字幕，适合在YouTube等平台上发布。

HeyGen能否帮助制作具有一致品牌形象的动画教程视频？

是的，HeyGen通过其可定制的AI虚拟形象、场景模板和媒体库支持，能够创建引人入胜的动画教程视频。您可以应用品牌控制，如标志和颜色，以确保所有视频内容与您的品牌形象无缝对接。

HeyGen如何支持从脚本创建详细的分步教程视频？

HeyGen允许您轻松地将精心策划的脚本转化为详细的分步教程视频。利用强大的从文本到视频功能和AI语音，增强您的教学视频，并在发布前从集成的素材库中添加丰富的视觉效果。