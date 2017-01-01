您的AI STEM教学视频创作工具

通过专业模板简化视频创作，快速构建有影响力的STEM学习视频。

创建一个1分钟的解释视频，面向高中生介绍量子纠缠的基础知识，利用HeyGen的AI驱动STEM教育视频创作功能。视觉风格应简洁且富有未来感，展示清晰的粒子动画，音频则应通过HeyGen的配音生成功能生成充满活力和热情的旁白，使复杂的STEM学习视频变得易于理解和引人入胜。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为参加虚拟“机器人入门”STEM研讨会的成人学习者开发一个90秒的教学视频，总结电机控制的关键概念。这个教育视频应以专业视频制作的形式呈现，采用简洁的企业视觉风格，配有屏幕文本和图表，确保专家观众的清晰理解。利用HeyGen的模板和场景，用户可以快速组装一个结构化且信息丰富的STEM研讨会视频内容回顾。
示例提示词2
为大学工程专业学生制作一个2分钟的深入教程，讲解航空航天中的流体动力学原理，创造一个强大的视觉学习体验。视频应采用高度学术和详细的视觉风格，结合复杂的模拟和数据可视化，并辅以精确的专家级旁白。利用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，将详细的书面解释转化为引人入胜的视觉效果和口述解说，使这个STEM教学视频创作工具成为处理复杂主题的强大工具。
示例提示词3
为K-8学生制作一个45秒的快速指南，以有趣和简化的方式解释光合作用的概念，适合用于教育视频创作。视觉和音频风格应明亮、色彩丰富且引人入胜，配有友好的卡通动画和轻松易懂的解说。用户可以轻松创建这样的教育视频，并通过HeyGen的纵横比调整和导出功能将内容优化发布到不同的社交媒体或学习管理系统。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

STEM教学视频创作工具的工作原理

轻松创建引人入胜且信息丰富的STEM教育视频，将复杂概念转化为易于理解且动态的视觉学习体验。

1
Step 1
撰写您的STEM脚本
通过撰写或粘贴您的脚本来转化您的教育内容。利用我们的**AI驱动文本到视频创作**，即时生成视频的初稿。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样的专业**AI虚拟形象**库中选择一个来呈现您的STEM课程。这些栩栩如生的演示者通过生动的表情和手势使您的教育内容栩栩如生。
3
Step 3
生成您的配音
为您的视频添加清晰、自然的音频。我们先进的**配音生成**功能直接从您的脚本创建旁白，确保复杂STEM术语的完美发音。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过审核所有元素来完成您的创作。一旦完成，利用我们多功能的**纵横比调整和导出**功能，以所需格式下载您的高质量**教育视频**，适用于任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强STEM学习参与度

利用AI驱动的视频创建高度互动且引人入胜的STEM课程，显著提高学生的参与度和知识保留率。

background image

常见问题

HeyGen的AI驱动文本到视频创作如何支持STEM教育？

HeyGen利用先进的AI驱动文本到视频创作，能够高效地将您的脚本转化为引人入胜的STEM教学视频。这个创新平台允许教育者使用AI虚拟形象和逼真的配音生成，令复杂的STEM概念更易于理解。

HeyGen能否帮助创建具有自定义品牌的专业STEM学习视频？

当然可以，HeyGen使用户能够实现专业视频制作质量的STEM学习视频。通过强大的品牌控制，包括自定义标志和颜色，您可以确保您的教育视频完美契合您机构的形象。

HeyGen提供哪些AI功能来增强STEM的视觉学习体验？

HeyGen结合了尖端的AI虚拟形象和高质量的配音生成，显著增强了STEM主题的视觉学习体验。这些AI功能允许进行动态且引人入胜的演示，无需传统拍摄。

HeyGen是高效的在线视频创作工具吗，适合制作STEM研讨会视频？

是的，HeyGen被设计为一个极其高效的在线视频创作工具，非常适合制作高质量的STEM研讨会视频。其直观的界面和多样的模板简化了视频创作过程，让您专注于传递有影响力的STEM内容。