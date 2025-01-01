STEM学习视频生成器：创建引人入胜的课程

通过清晰专业的语音生成提升STEM学习的参与度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为K-12教师设计一个45秒的引人入胜的视觉学习体验，展示一个简单的科学实验，利用HeyGen的AI虚拟形象讲解步骤。音频风格应友好且充满热情，配以明亮多彩的图形和清晰的字幕/说明文字，以提高所有学习者的可访问性。
示例提示词2
为高级STEM领域的研究人员和教育工作者制作一段90秒的专业教育视频，展示分子结构的前沿科学可视化。视觉和音频风格应高度复杂且数据驱动，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持，提供复杂的图表和精准的解释，确保最终输出通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
示例提示词3
为在线课程创作者设计一段2分钟的STEM学习视频，重点在于通过解释一个具有挑战性的工程原理，使课程更具互动性和吸引力。视频应采用现代、易于访问的视觉风格，配以动态过渡，基于HeyGen的专业模板和场景，结合清晰的字幕/说明文字，以实现全球范围的理解和传播。
复制提示
复制提示
粘贴到创建框中
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

STEM学习视频生成器的工作原理

将复杂的STEM概念转化为引人入胜的视觉课程。我们的AI驱动平台使教育工作者能够创建专业且有影响力的教学视频。

1
Step 1
创建您的教育脚本
首先将您的STEM课程内容输入平台。我们的脚本文本转视频功能将您的书面材料转化为动态视频基础。
2
Step 2
选择引人入胜的视觉效果
通过可自定义的元素增强您的视频。从多样的AI虚拟形象和专业模板中选择，以视觉化地呈现您的概念。
3
Step 3
添加专业音频
确保高质量音频的清晰度。利用我们的语音生成功能为您的内容配音，并通过自动字幕/说明文字提高可访问性。
4
Step 4
导出并分享您的课程
轻松完成您的教学视频。我们的平台支持纵横比调整和导出，使您的STEM内容为任何学习管理系统做好准备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强学习参与度

.

通过互动和动态的AI驱动视频课程，提高学生在STEM学科中的参与度和知识保留率。

常见问题

HeyGen如何简化教育工作者创建STEM学习视频的过程？

HeyGen的AI驱动文本转视频平台将复杂的STEM概念转化为引人入胜的视觉学习体验，使教育工作者能够轻松创建专业的教育视频。您可以通过AI虚拟形象和专业语音将脚本转化为动态内容，使科学可视化变得易于理解。

HeyGen提供了哪些AI功能用于生成教学视频？

HeyGen利用先进的AI提供端到端的视频生成功能，直接从您的脚本中生成逼真的AI虚拟形象和高质量的语音。这个AI视频制作工具还包括清晰的字幕/说明文字和动态图形，以增强任何教学视频。

HeyGen能否与现有的在线课程学习管理系统集成？

是的，HeyGen针对学习管理系统进行了优化，允许您轻松以各种纵横比导出您的专业教育视频。我们的平台确保无缝集成，使您能够轻松为在线课程提供引人入胜的内容。

HeyGen提供了哪些工具来确保教育内容的专业质量和参与度？

HeyGen提供了一整套工具，包括专业模板、动态图形和强大的媒体库，以提升您的教育内容。通过品牌控制，您可以自定义视频，以确保专业的视频制作质量并增强STEM学习的参与度。