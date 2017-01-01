启动您的品牌：轻松打造初创企业视频生成器
将脚本转化为令人惊叹的AI视频。我们强大的文本到视频生成器自动化视频制作流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和内容营销人员制作一个45秒的视频，展示如何轻松制作专业的社交媒体视频。视觉风格应快速且视觉吸引力强，展示多样化的AI化身在充满活力的场景模板中互动。利用HeyGen丰富的“模板和场景”展示快速内容营销创作，并配以欢快的背景音乐。
为全球营销团队和正在国际扩展的企业制作一个90秒的视频，强调AI视频提供的无缝多语言支持。视觉和音频风格应专业且高雅，展示HeyGen强大的“AI化身”在不同语言中传递一致的品牌信息，配以干净的屏幕图形，真正展示AI视频的全球影响力。
为企业沟通专家和人力资源部门制作一个2分钟的视频，专注于简化内部培训和公告的视频制作流程。视觉风格应精致且具有企业感，采用权威但友好的“配音生成”清晰传达复杂信息，展示HeyGen的AI视频编辑软件如何提高企业沟通的效率和可达性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的AI视频创作？
HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，简化了从脚本到屏幕的整个视频制作流程。这个文本到视频生成器通过提供直观的AI工具来简化内容营销，使企业能够通过工作流程自动化快速制作专业的AI视频。
HeyGen能否创建具有品牌选项的真实AI化身？
当然可以，HeyGen提供多样化的AI化身，可以完全自定义以保持您的品牌形象，提供广泛的创意控制。这种生成式AI视频功能确保您的视频内容始终符合品牌并高度吸引人。
HeyGen为全球内容分发提供了哪些技术功能？
HeyGen提供强大的多语言支持和集成的AI视频翻译器，允许您的内容无缝本地化以面向全球观众。我们的平台确保音频与先进的AI语音生成器同步，优化视频制作工作流程以实现国际影响力。
是什么让HeyGen的AI视频输出专业且高质量？
HeyGen通过先进的AI视频编辑软件和广泛的创意控制功能确保专业、高质量的视频输出。用户可以轻松创建反映其品牌的工作室质量视频，为AI视频内容设定了新的标准。