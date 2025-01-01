初创公司筹资视频制作工具：更快获得资金

使用AI文本转视频生成技术，将您的推介脚本转化为引人注目的投资者视频，实现快速制作。

129/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的产品演示视频，面向早期采用者和B2B客户，解释一个复杂的新功能。视觉和音频风格需要信息丰富且引人入胜，采用现代图形和欢快的背景音乐，配以精准的旁白。利用HeyGen的模板和场景进行结构化流程，使其成为一个优秀的解释视频，突出产品价值。
示例提示词2
为寻求A轮融资的机构投资者制作一个引人注目的2分钟筹资视频，突出初创公司的增长和影响。美学风格应精致可信，使用HeyGen的媒体库/库存支持的丰富视觉效果和一致的品牌形象。音频需要有说服力且表达清晰的声音，配以清晰的字幕/说明文字，以加强关键数据点的专业投资者演示。
示例提示词3
制作一个简洁的45秒解释视频，面向现有用户和潜在客户，介绍一个新的技术功能。视觉风格应简明且充满活力，配以清晰的屏幕演示功能的操作，由HeyGen生成友好且直接的旁白。确保视频可以通过HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松适应各种平台。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

初创公司筹资视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的推介视频和投资者演示，利用AI简化您的筹资工作，提供专业级内容。

1
Step 1
选择模板或从脚本开始
从预设计的模板中选择或输入您的脚本，利用HeyGen的“模板和场景”或“从脚本到视频”功能，快速启动您的投资者演示。
2
Step 2
用AI虚拟形象添加您的故事
通过加入“AI虚拟形象”将您的叙述生动呈现，展示公司的愿景、产品演示和关键数据点，配以动态视觉效果。
3
Step 3
完善并品牌化您的推介
使用“品牌控制（标志、颜色）”自定义您的视频，保持一致的公司形象，确保您的推介视频精致且专业。
4
Step 4
生成并分享您的筹资视频
使用“纵横比调整和导出”功能导出最终的筹资视频，以适应任何平台，准备好与潜在投资者分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发解释视频和产品演示

.

轻松创建简短且引人入胜的解释视频和产品演示，向潜在投资者清晰表达您的价值主张。

background image

常见问题

HeyGen如何从脚本中促进高质量筹资视频的制作？

HeyGen通过先进的AI视频制作技术，帮助您将筹资视频脚本转化为引人入胜的投资者推介。只需输入文本，我们的平台就会利用AI虚拟形象和旁白生成，快速制作出专业级视频。

HeyGen提供哪些品牌控制来定制投资者演示？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您在推介视频中加入公司的标志、特定颜色和自定义字体。这确保了每个筹资视频都保持一致且专业的品牌形象。

HeyGen能否帮助创建适用于不同平台的多功能推介视频？

是的，HeyGen提供多种模板和纵横比调整功能，确保您的筹资视频在各种平台上都能完美呈现。这使得内容可以快速适应不同的投资者沟通渠道，而无需进行大量视频编辑。

HeyGen是否支持在筹资视频中加入数据可视化和产品演示？

HeyGen集成了能够有效展示数据可视化和产品演示的功能，利用AI虚拟形象和动态场景模板，使复杂信息易于理解并对潜在投资者具有吸引力。