初创公司筹资视频制作工具：更快获得资金
使用AI文本转视频生成技术，将您的推介脚本转化为引人注目的投资者视频，实现快速制作。
开发一个90秒的产品演示视频，面向早期采用者和B2B客户，解释一个复杂的新功能。视觉和音频风格需要信息丰富且引人入胜，采用现代图形和欢快的背景音乐，配以精准的旁白。利用HeyGen的模板和场景进行结构化流程，使其成为一个优秀的解释视频，突出产品价值。
为寻求A轮融资的机构投资者制作一个引人注目的2分钟筹资视频，突出初创公司的增长和影响。美学风格应精致可信，使用HeyGen的媒体库/库存支持的丰富视觉效果和一致的品牌形象。音频需要有说服力且表达清晰的声音，配以清晰的字幕/说明文字，以加强关键数据点的专业投资者演示。
制作一个简洁的45秒解释视频，面向现有用户和潜在客户，介绍一个新的技术功能。视觉风格应简明且充满活力，配以清晰的屏幕演示功能的操作，由HeyGen生成友好且直接的旁白。确保视频可以通过HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松适应各种平台。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何从脚本中促进高质量筹资视频的制作？
HeyGen通过先进的AI视频制作技术，帮助您将筹资视频脚本转化为引人入胜的投资者推介。只需输入文本，我们的平台就会利用AI虚拟形象和旁白生成，快速制作出专业级视频。
HeyGen提供哪些品牌控制来定制投资者演示？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您在推介视频中加入公司的标志、特定颜色和自定义字体。这确保了每个筹资视频都保持一致且专业的品牌形象。
HeyGen能否帮助创建适用于不同平台的多功能推介视频？
是的，HeyGen提供多种模板和纵横比调整功能，确保您的筹资视频在各种平台上都能完美呈现。这使得内容可以快速适应不同的投资者沟通渠道，而无需进行大量视频编辑。
HeyGen是否支持在筹资视频中加入数据可视化和产品演示？
HeyGen集成了能够有效展示数据可视化和产品演示的功能，利用AI虚拟形象和动态场景模板，使复杂信息易于理解并对潜在投资者具有吸引力。