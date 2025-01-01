初创广告视频制作工具：使用AI创建成功广告
利用AI视频广告和逼真的AI化身扩大创意制作并吸引观众。非常适合绩效营销人员。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的动态多样视频，目标是希望扩大广告制作规模的绩效营销人员和创意机构。视频应具有真实的用户生成内容感，展示各种现实的AI化身在不同场景中的互动，统一于清晰且引人入胜的旁白。这段叙述展示了HeyGen的AI化身如何生成无限的广告创作，提供多样化的视角和本地化，有效提升AI生成的UGC的活动表现。
一个60秒的专业且流畅的视频应向D2C品牌和营销团队展示如何在所有营销视频中保持强大的品牌一致性。视频中展示了统一的品牌颜色和字体，这段叙述展示了如何在遵循统一品牌形象的同时创建各种广告格式。一个信息丰富的旁白将引导观众，说明HeyGen的媒体库/素材支持如何实现品牌资产的无缝整合，以及如何通过调整纵横比和导出确保每个广告在社交平台上完美定制。
为内容创作者和营销专业人士开发一个30秒的演示视频，帮助他们从现有内容中快速迭代广告。视觉风格应清晰明了，展示快速转换，说明将文本转化为动态视觉效果的无缝过程。教程式的音频引导观众使用HeyGen的文本转视频功能，突出从简单脚本生成引人入胜的AI视频广告的简便性，自动生成字幕/说明，从而加速广告收入潜力。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我使用AI创建成功的广告？
HeyGen是一个先进的AI视频广告制作工具，旨在帮助您轻松使用AI创建成功的广告。您可以利用我们逼真的AI化身和多样化的视频模板制作引人注目的AI视频广告，吸引注意力并推动表现，配合有效的行动号召。
我可以使用HeyGen制作哪些类型的AI生成UGC？
使用HeyGen，您可以轻松为您的营销视频和社交平台制作多样化的AI生成UGC。利用我们的AI化身和强大的脚本编写工具，创建与您的观众产生共鸣的真实内容，高效扩大您的创意输出。
HeyGen是否提供视频广告的品牌定制解决方案？
当然，HeyGen提供广泛的品牌定制，以确保您的视频广告完美符合您的品牌形象。您可以使用我们灵活的视频模板和品牌控制自定义您的视频广告，保持所有营销视频的一致外观和感觉。
HeyGen如何简化初创广告视频制作的流程？
HeyGen显著简化了任何初创广告视频制作的流程，允许快速创建高影响力的营销视频。我们直观的拖放编辑器促进快速内容组装，使绩效营销人员能够快速测试和优化活动，进行无限的广告创作。