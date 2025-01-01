想象一个为有志于创业的小企业主和企业家设计的30秒视频，他们在启动首次营销活动时遇到困难。这个充满活力、节奏快速的视频，采用现代图形和激励人心的背景音乐，以快速的问题/解决方案叙述开场，展示使用HeyGen作为初创广告视频制作工具是多么轻松。它特别强调了预制模板和场景的强大功能，可以快速将他们的想法变为现实，使他们无需任何视频编辑经验即可使用AI创建成功的广告。

