使用文本转视频功能简化企业沟通，几分钟内创建高影响力的视频更新。

创建一个60秒的内部沟通视频，专为团队成员设计，突出最近项目的里程碑，采用专业且轻松的视觉风格和激励人心的背景音乐，利用HeyGen的AI虚拟人高效传递关键更新。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为外部利益相关者和投资者开发一个简洁的45秒更新视频，展示季度业务亮点，采用时尚现代的视觉风格和自信清晰的旁白，通过HeyGen的文本转视频功能无缝生成高影响力的简报。
示例提示词2
为关键项目利益相关者和合作伙伴制作一个动态的30秒视频更新，宣布新功能发布，配以充满活力的音乐和清晰吸引眼球的视觉效果，利用HeyGen强大的模板和场景快速组装更新。
示例提示词3
设计一个信息丰富的60秒路线图更新视频，专为产品团队和领导层量身定制，展示即将推出的产品路线图项目，采用简洁集中的视觉美学和专业旁白，轻松利用HeyGen的旁白生成功能制作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建利益相关者更新视频

通过引人入胜的视频更新简化您的企业沟通。轻松分享项目里程碑、进度报告和公司新闻，确保利益相关者知情。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的更新脚本。我们的文本转视频功能将使用此文本生成专业的旁白，为您的信息奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI演示者
从多样的AI虚拟人库中选择一位来传递您的信息。选择AI虚拟人可以让您个性化更新，并在不拍摄自己的情况下增添人性化元素。
3
Step 3
应用品牌和媒体
整合公司的品牌控制，如标志和配色方案，以确保一致性。通过媒体库中的相关图片、视频和音乐增强您的更新。
4
Step 4
导出并分享您的更新
视频完成后，使用导出功能下载最终产品。轻松在各个平台上分享您的视频更新，有效覆盖所有关键项目利益相关者。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强内部利益相关者简报

传达关于新流程、工具或合规的关键更新给内部团队，确保通过AI驱动的视频实现高参与度和知识保留。

常见问题

HeyGen如何简化我们的利益相关者更新视频制作？

HeyGen利用其先进的AI视频生成器将文本高效转化为专业的利益相关者更新视频，大大减少了制作时间和精力。您可以轻松使用AI虚拟人和自定义旁白制作引人入胜的叙述。

HeyGen为吸引人的内部沟通视频提供了哪些创意功能？

HeyGen提供了大量强大的模板和可定制的AI虚拟人，使您的内部沟通视频更具视觉吸引力和动态性。您可以通过品牌标识个性化演示，确保一致且有影响力的信息传递。

HeyGen能否将书面内容转化为个性化的视频演示以展示关键项目里程碑？

当然可以。HeyGen创新的文本转视频功能允许您轻松将任何脚本转换为动态视频更新，非常适合解释项目里程碑。这确保了您的个性化录制既信息丰富又吸引内部团队成员和外部利益相关者。

HeyGen如何支持高效创建高影响力的企业沟通？

HeyGen旨在通过提供可定制的AI虚拟人和强大的品牌控制来增强企业沟通，确保专业外观。这个端到端的视频生成平台简化了您的视频制作流程，使您能够快速有效地为各种受众制作高质量的视频。