为内部市场营销和创意团队制作一个45秒的引人入胜的视频，介绍即将到来的活动的新创意简报。其动态且激励人心的视觉美学，利用HeyGen的模板和场景展示情绪板和概念艺术，并配以轻快而清晰的音轨。目标是激发创造力，并使所有团队成员在视频简报模板的核心愿景上达成一致。
需要一个30秒的信息视频，面向跨职能团队成员和潜在的外部合作伙伴，快速概述新计划的项目目标。该视频应保持现代、简洁的视觉风格，配以易于理解的屏幕文字和HeyGen的字幕/说明，以增强可访问性，并伴随友好且引人入胜的语音解说。使用媒体库/库存支持中的相关素材视觉效果来有效说明关键点。
想象制作一个90秒的视频制作亮点集，向全公司或投资者宣布一个重大公司项目的成功完成。视频应展现出精致而庆祝的视觉风格，结合有影响力的视觉效果和平滑的过渡，使用HeyGen的语音生成技术生成自信且专业的语音解说。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在各种分发渠道中看起来完美，使其成为一个真正引人入胜的视频。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化视频制作的创意简报流程？
HeyGen通过利用AI驱动的视频加速用户的视频制作。它提供各种视频模板和视频脚本生成器，以高效地将创意简报转化为引人入胜的视频，确保信息传递一致，项目目标得以实现。
是什么让HeyGen成为有效的利益相关者简报视频制作工具？
HeyGen是一个强大的利益相关者简报视频制作工具，能够快速且专业地创建引人入胜的视频。通过AI化身和AI语音演员，您可以清晰地向利益相关者传达项目目标和关键信息，增强理解和一致性。
HeyGen能否为我的项目生成视频脚本和逼真的化身？
是的，HeyGen具备先进的AI生成脚本工具，并提供多样化的逼真AI化身来赋予您的内容生命。这使得无需传统视频制作即可快速创建内容，将您的想法高效地转化为引人入胜的视频。
HeyGen是否支持为多元化目标受众创建多语言视频？
当然，HeyGen支持多语言语音解说，轻松创建适合多元化目标受众和分发渠道的视频。您可以毫不费力地生成多语言的引人入胜的视频，扩大您的全球影响力。