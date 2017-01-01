旋转视频以获得完美方向
快速将视频旋转90度或翻转以适应任何平台，借助HeyGen的纵横比调整和导出功能增强效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过这段专为社交媒体营销人员和视频编辑设计的45秒动态指南，完美调整您的视频方向。视频中包含快速剪辑和充满活力的背景音乐，展示了如何将视频旋转90度甚至翻转视频片段以实现创意效果，确保您的视觉效果脱颖而出。HeyGen的字幕功能将清晰地突出关键步骤，并由媒体库/素材支持的相关视觉效果支持。
通过这段为企业培训师和电子学习开发者打造的90秒教育视频，释放您演示文稿的全部潜力。采用平和的视觉风格和清晰的UI演示，此提示说明了强大视频编辑工具的重要作用，特别是在线视频旋转器的精确性，以保持专业性。HeyGen的AI化身将平静地解释正确视频方向的重要性，利用专业模板和场景增强清晰度。
忙碌的专业人士可以通过这段引人入胜的30秒视频快速学习修复常见拍摄错误。此视频非常适合使用AI视频制作工具的任何人，快速指南中包含屏幕文本高亮显示，将向您展示如何快速调整MP4文件的方向，毫不费力。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速生成精确的旋转视频内容的说明，以正确的垂直或水平视图。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
如何使用HeyGen轻松在线旋转视频？
HeyGen的直观视频编辑工具让您可以轻松旋转视频，包括常见的90度旋转。这一功能直接集成在我们的AI视频制作工具中，简化了您的编辑流程，确保专业效果。
HeyGen是否提供的不仅仅是视频旋转功能？
当然。除了是一个强大的视频旋转器，HeyGen还提供全面的视频编辑工具套件。您可以剪辑视频片段，水平或垂直翻转视频，并调整纵横比以在各种社交媒体平台上完美展示。
我可以使用HeyGen的平台旋转哪些视频文件格式？
HeyGen支持多种流行的视频文件格式，包括MP4，使其成为一个多功能的在线视频旋转器。您可以上传您的素材，并使用我们的AI视频制作工具无缝调整其方向，然后导出。
HeyGen的视频旋转器对初学者来说容易使用吗？
是的，HeyGen的设计旨在用户友好，使得像旋转视频这样复杂的任务对每个人来说都变得简单。我们的平台简化了整个视频编辑过程，确保即使是初学者也能轻松实现专业的视频旋转和内容创作。