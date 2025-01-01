员工招聘视频制作工具：吸引顶尖人才并简化招聘

使用可定制的模板和场景创建专业的招聘视频，展示您的雇主品牌。

制作一段45秒的动态招聘视频，展示我们充满活力的公司文化，目标是吸引重视支持性和创新环境的求职者。视觉风格应现代且充满活力，使用欢快的音乐和快速剪辑，音频部分则采用充满热情的旁白。突出使用HeyGen的AI虚拟形象来个性化信息并有效吸引顶尖人才的优势。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段60秒的信息视频，向具备专业技能的潜在候选人解释特定职位和我们的招聘流程。保持专业且清晰的视觉风格，配以引人入胜的屏幕文字和舒缓的背景音乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成叙述，并为无障碍访问添加清晰的字幕。
示例提示词2
开发一段30秒的引人入胜的视频，展示真实的员工感言，目标是吸引寻求真实职场见解的候选人。视觉和音频风格应温暖真诚，采用自然光线和柔和、激励人心的音乐。利用HeyGen的完全可定制模板和旁白生成功能，快速创建一个有影响力的叙述，增强我们的招聘策略。
示例提示词3
为社交媒体平台创建一段简洁的15秒“我们正在招聘”公告，旨在广泛吸引多元化受众的注意。视频需要具有吸引眼球的视觉风格，使用明亮的色彩和令人难忘的广告歌。结合HeyGen媒体库/素材支持中的引人入胜的素材视频剪辑，并通过纵横比调整和导出功能确保其在各种平台上完美优化。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工招聘视频制作工具的工作原理

使用我们直观的AI视频平台，快速创建展示公司文化并吸引顶尖人才的引人入胜的招聘视频。

1
Step 1
选择您的起点
从专业AI视频模板库中选择，或从空白画布开始，以完美匹配您的招聘信息。我们的平台为每个招聘需求提供多样化的模板和场景。
2
Step 2
定制您的视频内容
通过添加文本、图像和公司的品牌轻松定制您的视频。利用我们的视频编辑工具，结合动态文本动画和素材媒体。应用您的品牌控制（标志、颜色）以保持一致的雇主品牌。
3
Step 3
通过AI和音频增强
利用先进的AI功能让您的招聘视频栩栩如生。使用旁白生成功能从脚本生成逼真的旁白，并通过自动字幕和字幕/标题确保无障碍访问。
4
Step 4
导出并分享您的信息
完成您的视频并以适合不同社交媒体平台和招聘网站的各种纵横比导出。我们的纵横比调整和导出功能确保您的信息在各处看起来都很出色。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示雇主品牌和公司文化

制作引人入胜的AI视频，展示员工感言，突出您的公司文化并吸引理想的候选人。

常见问题

HeyGen如何简化招聘视频的制作？

HeyGen作为一个直观的AI视频制作工具，提供AI视频模板和AI功能，快速创建引人入胜的招聘视频。这个强大的在线工具让公司能够轻松吸引顶尖人才，通过引人入胜的视频内容简化招聘流程。

HeyGen能否定制招聘视频以匹配我们的品牌？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将公司标志、颜色和视觉风格整合到完全可定制的模板中。这确保了您的招聘视频始终反映您独特的雇主品牌和公司文化。

HeyGen提供哪些功能来增强招聘视频的吸引力？

HeyGen通过自动字幕和专业旁白等功能提升吸引力。您还可以从其丰富的音乐库中添加免版税音乐，使内容对求职者更具吸引力和影响力。

HeyGen如何支持现代招聘策略？

HeyGen通过作为一个高效的员工招聘视频制作工具，支持现代招聘策略，能够快速从文本生成视频。这种方法节省了大量时间和资源，帮助您有效吸引顶尖人才并优化整个招聘流程。