员工入职视频生成器：吸引您的新员工

即时创建有影响力的员工入职视频。利用先进的AI虚拟形象个性化培训，吸引新员工，并简化您的HR流程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一段30秒的介绍视频，帮助人力资源团队有效传达公司文化给新员工，使用HeyGen的丰富视频模板和从脚本到视频的功能。视觉风格应具有吸引力和活力，包含动态图形，配以激励人心的音乐和清晰的解说。
示例提示词2
制作一段60秒的员工入职视频，旨在让现有员工了解新部门的职能和团队成员。这段信息丰富且充满活力的视频应通过媒体库/素材支持整合真实世界的镜头，提供清晰的字幕/说明文字以提高可访问性，并由一位友好且知识渊博的解说员主持。
示例提示词3
为全球远程团队成员开发一段50秒的AI入职视频，涵盖合规培训，保持专业且清晰的图形风格，并保持一致的品牌美学。利用HeyGen的语音生成功能提供清晰的指导，并使用纵横比调整和导出功能确保在不同观看平台上的兼容性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工入职视频生成器的工作原理

快速轻松地为新员工创建引人入胜的定制入职视频，确保顺利且难忘的欢迎体验。

1
Step 1
选择视频模板
从专业视频模板库中选择一个模板，开始创建您的员工入职视频。
2
Step 2
生成视频内容
利用从文本到视频的功能，在AI的协助下将您的书面脚本转化为动态视觉效果。
3
Step 3
添加个性化语音解说
整合专业语音解说，引导新员工，确保清晰一致的沟通。
4
Step 4
轻松导出和分享
完成您的专业入职视频，并以多种格式导出，以便与新员工无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养公司文化和激励

通过引人入胜的欢迎信息和激励内容培养积极的公司文化并激励新员工。

常见问题

HeyGen如何帮助我为新员工创建引人入胜的AI入职视频？

HeyGen让您能够轻松创建有影响力的AI入职视频。通过利用AI虚拟形象、从文本到视频的功能和广泛的自定义选项，您可以制作引人入胜的内容，有效介绍您的公司文化和培训。这使得入职视频更加生动和难忘。

HeyGen是否提供可定制的员工入职视频模板？

是的，HeyGen提供了专为员工入职设计的多种可定制视频模板。这些模板允许完全自定义，使您能够添加品牌的特定元素、动态图形和丰富的媒体资产，以完美契合公司的身份和培训需求。

我可以使用AI虚拟形象和语音解说来个性化我的员工入职视频吗？

当然可以！HeyGen使您能够通过整合逼真的AI虚拟形象和生成专业的语音解说来个性化您的员工入职视频。这种强大的组合让您能够为新员工创造一个一致、友好的面孔和声音，增强参与度并提高员工培训的效果。

HeyGen有哪些功能使其成为易于使用的入职视频制作工具？

HeyGen通过直观的拖放控件和强大的从文本到视频功能简化了视频制作过程，使其成为理想的入职视频制作工具。您可以轻松使用AI编辑功能将脚本转化为精美的视频，添加自定义品牌，并利用丰富的媒体库，而无需高级视频制作技能。