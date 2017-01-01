员工手册视频制作工具：即时吸引员工

使用AI工具轻松制作引人入胜的员工手册视频，将您的脚本转化为生动的视觉效果。

设计一个30秒的介绍视频，利用HeyGen强大的员工手册视频制作功能，迎接新员工。视觉风格应明亮且充满亲和力，展示专业的AI虚拟形象，欢迎并引导新团队成员，配以由HeyGen生成的友好且鼓舞人心的旁白，立即营造出积极的公司文化印象。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的员工手册视频制作片段，面向现有团队成员宣布新的公司政策更新。该视频应采用清晰、信息丰富的视觉风格，配以现代图形，并利用HeyGen的脚本转视频功能准确传达细节，辅以全面的字幕/说明文字以提高可访问性。
示例提示词2
制作一个60秒的指导视频，展示HeyGen的AI工具如何简化动态员工沟通的创建过程。采用简洁、示范性的视觉美学，利用HeyGen丰富的模板和场景库展示各种用例，配以清晰、专业的旁白，突出过程的高效性。
示例提示词3
制作一个55秒的公司基本指南概述视频，适用于所有员工，设计用于多种分发方式。这些员工手册视频的视觉呈现应引人入胜且多样化，结合动画元素和真实案例，利用HeyGen的比例调整和导出功能，确保在所有平台上获得最佳观看效果，配以令人安心且信息丰富的声音。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工手册视频制作工具的工作原理

使用AI将您的员工手册转化为引人入胜的视频内容。按照以下步骤创建专业、清晰且产品准确的员工手册视频，以增强员工理解。

1
Step 1
创建您的手册脚本
首先将现有的员工手册文本粘贴到编辑器中。我们的脚本转视频功能将利用AI工具将您的内容转换为动态视频叙述。
2
Step 2
选择您的AI演示者
从多样的AI虚拟形象库中选择一个来视觉呈现您的手册。您还可以自定义他们的外观和声音以匹配您的品牌，使您的AI虚拟形象真正独特。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
使用预设计的模板和场景增强您的视频的专业视觉效果。您还可以轻松添加公司标志和品牌颜色，以获得统一的外观，制作引人入胜的员工手册视频。
4
Step 4
导出您的视频
在完成之前，确保您的视频通过添加字幕提高可访问性。准备好后，利用比例调整和导出功能，以适合您的分发渠道的格式下载完成的员工手册视频制作作品。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂政策

.

将复杂的员工手册政策转化为易于理解且引人入胜的视频解释，提高组织内的理解和合规性。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的员工手册视频的制作？

HeyGen的AI工具简化了制作高质量员工手册视频的过程。您可以轻松地将文本脚本转换为动态视频内容，配以AI虚拟形象和专业旁白，使员工手册视频制作工具对所有人都易于使用。

HeyGen为员工手册AI视频提供哪些品牌选项？

HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将公司标志、自定义颜色和独特媒体整合到您的虚拟AI入职视频中。这确保了您的员工手册视频与您的品牌形象和沟通标准完美契合。

HeyGen能否在员工手册视频制作中使用AI虚拟形象？

当然可以，HeyGen利用先进的AI虚拟形象为您的员工手册视频赋予生命。我们的平台允许您从多样的AI虚拟形象中进行选择，以传达您的信息，提高新员工入职AI视频的参与度，无需摄像机或演员。

HeyGen是否支持员工手册的多语言和可访问性功能？

是的，HeyGen通过自动生成字幕和说明文字提高您的员工手册视频的可访问性。这确保了您的重要信息能够被更广泛的观众轻松理解，补充了我们视频制作工具的专业旁白生成功能。