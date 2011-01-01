正方形广告视频制作器：创建完美的社交媒体广告
使用我们的纵横比调整工具，轻松裁剪和调整视频尺寸，以适应所有社交媒体平台的完美正方形尺寸。
开发一个45秒的动态宣传片，针对社交媒体经理和内容创作者，展示使用HeyGen的正方形视频模板快速创建过程。视频应采用快节奏、视觉吸引力强的风格，快速切换不同的模板选项，配以充满活力的流行音频。强调直观的拖放编辑器体验以及通过模板和场景提供的多样性，实现即时内容生成。
想象一个1分钟的吸引人广告，面向电商企业和教育工作者，展示AI工具在打造引人注目的社交媒体活动中的强大作用。视觉风格应时尚专业，展示逼真的AI虚拟形象介绍关键优势，配以友好清晰的语音生成。展示HeyGen的AI虚拟形象如何发出强有力的号召，增加参与度。
制作一个90秒的详细教程，针对视频编辑和营销团队，重点介绍视频调整的精确性和控制力。视觉风格应信息丰富且清晰，逐步演示HeyGen的工具如何裁剪和调整视频大小，配以简洁的人声解说。展示从脚本生成的字幕/字幕的实用性，展示从脚本到视频的转换如何确保技术内容的可访问性和影响力。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为社交媒体创建正方形视频？
HeyGen的在线视频编辑器允许您轻松创建和调整视频为完美的正方形纵横比，非常适合Instagram和Facebook等平台。您可以从模板开始或上传自己的媒体，然后精确裁剪您的视频。
HeyGen的在线视频编辑器中有哪些AI工具可用于创建正方形视频？
HeyGen的在线视频编辑器集成了强大的AI工具，如AI虚拟形象和文本到视频功能，简化了正方形广告视频的制作。这些功能简化了复杂的编辑任务，让您专注于传达信息。
HeyGen是否提供正方形视频模板以便快速开始？
是的，HeyGen提供多种专业的正方形视频模板，您可以通过拖放编辑器进行自定义。这使得无需广泛的设计技能即可轻松创建引人入胜的正方形广告。
我可以在HeyGen中自定义品牌并轻松分享我的正方形视频吗？
当然可以。HeyGen允许您在正方形视频中应用品牌控制，如标志和颜色。一旦您的广告完成，您可以轻松下载并在所有社交媒体平台上分享您的视频。