设计一个引人入胜的30秒体育宣传视频，专为有志加入本地球队的年轻运动员量身打造，突出竞争的刺激和团队精神。该视频应展示训练和比赛时刻的动态视觉剪辑，配以振奋人心的配乐和清晰的屏幕行动呼吁，使用HeyGen的可定制模板和场景，营造出专业的外观和感觉。目标是创建一个鼓舞人心的“体育亮点视频”集锦，让人无法抗拒加入。

