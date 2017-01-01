通过我们的赞助内容视频生成器解锁参与度
营销人员，轻松制作引人入胜的UGC广告，使用AI化身，将您的视频活动转变为真实的数字演员。
创建一个45秒的活力视频，面向内容创作者和小企业主，展示赞助内容视频生成器的强大功能。视觉效果应时尚且色彩丰富，非常适合YouTube Shorts，配以欢快的音乐和专业的解说。展示如何将可自定义的模板转化为引人入胜的叙述，通过从脚本到视频的文本转换，使内容创作既简单又有影响力。
制作一个60秒的有影响力视频，针对寻求成本效益的AI广告的创意团队和企业。美学应简洁且专业，使用来自媒体库/库存支持的高质量视觉效果，配以引人注目的旁白和自动字幕/标题。强调高效生成多版本引人入胜的视觉效果，证明AI驱动广告创作的成本效益。
为希望制作真实推荐视频的企业开发一个30秒的真实视频。视觉和音频风格应温暖且值得信赖，捕捉个人风格。突出使用HeyGen的AI视频生成器轻松合成强大的客户故事，利用旁白生成迅速有效地为每个推荐带来真诚和可信度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
探索HeyGen在制作有影响力的AI广告和UGC广告方面的能力。
HeyGen作为领先的AI视频生成器，赋能营销人员高效制作引人入胜的AI广告和UGC广告。它作为一个全面的赞助内容视频生成器，简化了多样化活动的引人入胜的视觉效果的创建。
HeyGen能否帮助使用AI化身和可自定义模板创建视觉上引人入胜的内容？
是的，HeyGen使创意团队能够使用逼真的AI化身和演员制作引人入胜的内容。您可以轻松整合品牌颜色和自定义模板，以确保每个视频完美契合您的品牌美学。
HeyGen为生成产品视频和推荐视频提供了哪些创意控制？
HeyGen提供广泛的创意控制，允许用户轻松生成引人入胜的产品视频和推荐视频。其功能支持创建广告的多个版本，以进行有效的创意测试，优化您的在线视频广告制作策略。
HeyGen的AI视频生成器如何加速各种平台的内容创作？
HeyGen的先进AI视频生成器通过高效的工作流程和强大的AI视频编辑功能加速内容创作。用户可以利用语音克隆和旁白个性化信息，使其成为多样化内容需求的不可或缺的在线视频编辑器。