代言人视频制作器：轻松创建AI视频
降低视频制作成本，使用逼真的AI化身创建专业视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
市场营销专业人士可以开发一个动态的45秒销售宣传视频，结合引人入胜的活泼视觉效果、欢快的背景音乐和自信的解说。利用HeyGen的从脚本到视频的功能来简化内容创作。
考虑为企业培训师制作一个引人入胜的60秒专业视频，设计精致的企业视觉效果和冷静的信息音轨。利用HeyGen的丰富模板和场景快速组装此教育内容。
社交媒体经理面临挑战，需创建一个充满活力的30秒视频，使用创意、引人注目的视觉效果和友好、对话式的语气。此作品应展示通过HeyGen的AI化身进行有效定制，将照片转化为引人入胜的品牌信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的视频内容创作？
HeyGen通过先进的AI化身和尖端的AI视频生成技术，帮助您创建专业视频。您可以自定义每个方面，以高效地传递引人入胜的创意内容。
HeyGen的文本转视频过程是怎样的？
HeyGen简化了文本转视频的过程，您只需输入脚本并选择一个AI化身。平台随后生成高质量的视频，配有自然的旁白，使视频制作变得极其简单易用。
HeyGen是否提供可定制的视频模板以满足各种需求？
是的，HeyGen提供了大量专业视频模板，帮助您快速启动项目，从产品说明到销售宣传。这些模板完全可定制，允许您融入品牌、标志和特定创意元素，打造独特的视觉身份。
HeyGen能否帮助降低创建代言人视频的成本和复杂性？
当然可以，HeyGen作为创新的AI代言人视频制作器，大大降低了传统视频制作的成本和复杂性。我们的AI化身无需昂贵的设备或演员即可提供专业视频。