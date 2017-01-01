代言人视频制作器：轻松创建AI视频

降低视频制作成本，使用逼真的AI化身创建专业视频。

一个针对小企业主的30秒产品说明视频，采用简洁现代的视觉效果和清晰权威的旁白。该视频应有效利用HeyGen的AI化身展示一项新服务。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
市场营销专业人士可以开发一个动态的45秒销售宣传视频，结合引人入胜的活泼视觉效果、欢快的背景音乐和自信的解说。利用HeyGen的从脚本到视频的功能来简化内容创作。
示例提示词2
考虑为企业培训师制作一个引人入胜的60秒专业视频，设计精致的企业视觉效果和冷静的信息音轨。利用HeyGen的丰富模板和场景快速组装此教育内容。
示例提示词3
社交媒体经理面临挑战，需创建一个充满活力的30秒视频，使用创意、引人注目的视觉效果和友好、对话式的语气。此作品应展示通过HeyGen的AI化身进行有效定制，将照片转化为引人入胜的品牌信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

代言人视频制作器的工作原理

使用HeyGen的AI轻松在几分钟内创建专业代言人视频，将您的文本转化为引人入胜的视觉内容，无需复杂的制作。

1
Step 1
创建您的脚本并选择AI化身
首先粘贴或输入您想要的脚本。然后，从多样化的逼真AI化身库中选择一个来代表您的信息，确保与您品牌的声音和风格完美匹配。
2
Step 2
添加您的声音并自定义品牌
使用HeyGen的高级语音生成技术为您的视频增添自然的声音。应用您的品牌标志和颜色，以保持一致和专业的外观。
3
Step 3
通过视觉效果和模板增强
通过选择各种模板和场景或从库中添加库存媒体来提升您的内容。自动生成准确的字幕，创造真正引人入胜的视频。
4
Step 4
导出并分享您的代言人视频
一旦满意，导出您的高质量代言人视频。通过代言人视频制作器启用的这一过程，使您能够有效传达信息，准备好在所有平台上吸引您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训和学习

通过动态的AI驱动培训视频增强教育内容，提高学习者的参与度。

常见问题

HeyGen如何通过AI增强我的视频内容创作？

HeyGen通过先进的AI化身和尖端的AI视频生成技术，帮助您创建专业视频。您可以自定义每个方面，以高效地传递引人入胜的创意内容。

HeyGen的文本转视频过程是怎样的？

HeyGen简化了文本转视频的过程，您只需输入脚本并选择一个AI化身。平台随后生成高质量的视频，配有自然的旁白，使视频制作变得极其简单易用。

HeyGen是否提供可定制的视频模板以满足各种需求？

是的，HeyGen提供了大量专业视频模板，帮助您快速启动项目，从产品说明到销售宣传。这些模板完全可定制，允许您融入品牌、标志和特定创意元素，打造独特的视觉身份。

HeyGen能否帮助降低创建代言人视频的成本和复杂性？

当然可以，HeyGen作为创新的AI代言人视频制作器，大大降低了传统视频制作的成本和复杂性。我们的AI化身无需昂贵的设备或演员即可提供专业视频。