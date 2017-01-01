您的AI代言人教程制作器，轻松制作解说视频

轻松生成高质量的教学视频。利用HeyGen的AI化身将您的脚本转化为引人入胜的视觉指南。

想象一下，您是一位小企业主，需要制作引人入胜的解说视频来展示您的产品，而无需聘请演员或使用昂贵的设备。这个60秒的视频应面向有抱负的企业家和教育工作者，特色是一位友好的AI代言人，他用清晰、专业的视觉效果和温暖、吸引人的音频语调来解释复杂的概念，展示HeyGen的文本转视频功能如何轻松地将书面内容转化为高质量的教学视频，使用AI化身。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
通过一个动态的45秒广告提升您的视频营销策略，目标是营销专业人士和内容创作者，突出HeyGen作为AI视频生成器的功能。视觉风格应时尚现代，结合生动的动态图形和欢快、现代的配乐。向观众展示如何利用多样化的模板和场景快速创建内容，并利用纵横比调整和导出功能即时优化他们的AI视频以适应各种平台。
示例提示词2
展示个性化AI代言人的力量，在一个为企业培训师和人力资源部门设计的专业90秒培训视频中。该视频应保持正式和权威的视觉风格，采用简洁、极简的设计和冷静、令人安心的旁白，展示自定义化身的无缝集成，以实现一致的品牌信息传递，并自动生成字幕/说明文字，以增强教学视频的可访问性。
示例提示词3
为YouTuber和在线教练创建一个鼓舞人心的30秒社交媒体广告，作为一个动态的真人视频制作工具。视觉美学应充满活力，个性化品牌和引人入胜的欢快音轨。突出HeyGen的语音生成如何快速创建引人入胜的叙述，以及广泛的媒体库/素材支持如何帮助丰富内容，使创作者能够轻松制作引人入胜的AI视频。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

代言人教程制作器的工作原理

通过AI代言人和简单的几次点击，轻松创建引人入胜的教程视频，将您的内容转化为专业的指导。

1
Step 1
选择您的AI代言人
首先从多样化的逼真AI化身库中选择您的屏幕引导者。这为您的AI代言人奠定了基础。
2
Step 2
粘贴您的脚本
输入您的教程脚本，我们的AI将自动生成自然的语音旁白，并与您选择的化身完美同步，实现文本转视频。
3
Step 3
自定义您的场景
通过使用我们丰富的媒体库或预设计的模板和场景添加相关的视觉效果、背景和音乐来增强您的视频，使您的教学视频脱颖而出。
4
Step 4
导出您的教程
通过调整纵横比来完成您的教程，然后以各种格式导出您的高质量视频，准备在任何平台上分享您的解说视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的解释

.

通过AI驱动的解说视频澄清复杂的医学主题，以改善医疗教育。

常见问题

HeyGen如何简化创意内容的AI视频制作？

HeyGen通过其直观的AI视频生成器使用户能够快速制作专业、高质量的视频。它简化了视频营销和多样化内容需求的创作过程，使高级视频制作变得触手可及。

HeyGen能否帮助开发具有AI代言人的引人入胜的解说视频？

当然可以。HeyGen是一个出色的工具，通过利用逼真的AI代言人和AI化身来创建引人入胜的解说视频。只需提供您的脚本，HeyGen就能生成一个动态的真人视频，并精确生成语音旁白。

HeyGen提供了哪些创意工具来定制AI生成的视频内容？

HeyGen提供了一套强大的创意工具，包括各种风格的预设计模板和场景。用户还可以利用自定义化身，添加专业的语音生成，并通过纵横比调整和导出功能优化不同平台的内容。

HeyGen如何将简单的脚本转化为复杂的代言人教程？

HeyGen通过轻松地将任何脚本转化为复杂的代言人教程来革新内容创作。其文本转视频功能和多语言支持使其成为高效制作专业教学视频和其他AI视频的理想选择。