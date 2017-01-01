发言人教程生成器：即时创建AI视频
通过我们的AI发言人，将脚本转化为引人入胜的教学视频，利用从脚本到视频的功能实现无缝创建。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个为市场团队和小企业主设计的90秒解释视频，生动展示一款新SaaS产品的核心优势。视觉美学应充满活力和吸引力，结合动态动态图形和友好、欢快的背景音乐，并配以充满活力的旁白。重点展示HeyGen的从脚本到视频功能如何简化高质量、可扩展视频制作的快速创建，将书面内容轻松转化为引人入胜的视觉效果。
为电子学习内容创作者和全球培训经理开发一个全面的2分钟视频，解释在线课程中多语言支持的优势。视频应采用教育性和包容性的视觉风格，展示多样化的屏幕示例，并配以专业的多口音旁白，以突出全球影响力。展示HeyGen的字幕/字幕功能如何促进轻松本地化，确保不同语言背景的有效在线课程的可访问性和更广泛的理解。
为产品经理和企业解决方案架构师制作一个引人入胜的45秒视频，强调通过API集成自动化常规视频更新的效率提升。视觉和音频风格应直接、简洁、以解决方案为导向，结合品牌元素和器乐企业背景音乐。展示如何利用HeyGen的模板和场景，通过自动化快速、一致地生成内容，显著降低视频制作成本，并无缝集成到现有工作流程中。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI视频生成器运作？
HeyGen通过尖端的AI视频生成技术帮助用户创建专业视频。只需输入您的脚本，HeyGen的平台将使用逼真的AI化身和先进的语音生成技术将您的文本转化为视频，简化您的制作过程。
HeyGen能否通过API无缝集成到现有工作流程中？
是的，HeyGen提供强大的API集成，允许企业高效地自动化和扩展视频制作。这项技术能力确保生成大量个性化视频内容可以无缝地融入到您当前的系统中。
AI化身和视频内容有哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义和品牌控制，允许您根据特定需求定制AI化身、视频模板和整体美学。您可以结合品牌的标志和颜色，创建独特且专业的解释视频或教学内容。
HeyGen是否支持多语言生成教学视频？
当然。HeyGen支持多语言视频制作，非常适合为全球观众创建教学视频。您可以生成多种语言的语音旁白，并包括自动生成的字幕和说明，以增强可访问性和覆盖面。