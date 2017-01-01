即时AI视频代言人招聘制作者
利用HeyGen的先进AI虚拟代言人，轻松在几分钟内创建视频，呈现照片级真实的代言人。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个30秒的现代欢快视频，专为在视频制作方面遇到困难的小企业主和营销专业人士设计。此提示应传达通过使用“模板和场景”轻松创建高质量营销内容的便捷性，强调用户无需视频编辑技能即可在几分钟内制作视频，采用友好的视觉效果和愉快的音频风格突出简单性。
展示AI虚拟代言人的力量，在一个60秒的信息视频中，为产品经理和销售团队介绍新功能或服务。保持简洁、技术性的视觉风格，配以自信、解释性的音频语调。此产品说明视频应利用“从脚本到视频”功能，将关键信息无缝转化为清晰、引人入胜的演示，确保复杂细节轻松表达。
为品牌经理和内容创作者制作一个精致、专业的40秒视频，专注于实现一致的品牌信息。采用动态视觉效果和复杂的音频风格。此视频应突出通过照片级真实的代言人实现“视频个性化”的潜力，确保每条信息都能引起目标受众的共鸣，并展示“语音生成”如何增强全球影响力和品牌一致性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我使用AI代言人创建引人入胜的视频？
HeyGen通过使用逼真的AI虚拟代言人和强大的文本到视频AI，帮助用户制作高质量的视频。您可以高效地创建社交媒体视频或产品说明视频，无需广泛的视频编辑技能。
HeyGen是否提供快速视频制作的模板？
是的，HeyGen提供了多种专业设计的模板，帮助您快速开始视频创作。这些模板支持快速定制和视频个性化，帮助您快速制作引人入胜的内容。
HeyGen支持哪种AI虚拟代言人？
HeyGen提供多样化的AI虚拟代言人，包括照片级真实的代言人，能够以自然的表情和动作传达您的信息。这些先进的AI代言人提升了您视频内容的专业吸引力。
使用HeyGen将文本转化为视频是否简单？
绝对简单。HeyGen通过其直观的文本到视频AI简化了视频制作。只需输入您的脚本，HeyGen的平台将生成专业视频，使过程即使没有视频编辑经验也能轻松完成。