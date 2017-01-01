AI代言人：轻松生成引人入胜的视频
使用我们的AI化身将您的脚本转化为引人入胜的视频内容，实现经济高效的视频制作。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和市场经理开发一个30秒的简洁说明视频，展示AI化身的经济高效视频制作。视觉风格应简洁明了，利用HeyGen的AI化身传递清晰的信息，并配有充满活力的背景音乐。
制作一个60秒的动态宣传视频，目标受众为全球市场团队和内容创作者，突出AI视频生成器在接触多元化受众方面的强大功能。视频应采用快节奏的国际化视觉风格，利用HeyGen的文本转视频功能展示轻松的内容本地化和多语言支持。
设计一个40秒的精致信息视频，面向企业培训师和品牌经理，说明如何创建自定义AI代言人或数字双胞胎，以实现一致的品牌信息传递。视觉风格需要光滑且权威，整合HeyGen的模板和场景以快速创建品牌内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
什么是HeyGen，它如何创建AI代言人视频？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，能够让用户轻松制作高质量的AI代言人视频。只需输入您的文本，HeyGen的高级AI化身就会传达您的信息，将文本转化为视频，展现自然的表情和动作，实现引人入胜的数字交流。
HeyGen如何简化我的视频内容创作过程？
HeyGen通过提供用户友好的界面和现成的模板与场景，大大提升了视频内容创作。这使得视频制作更加经济高效，让您无需大量制作资源即可快速生成专业视频，如培训视频或说明视频。
我可以在HeyGen视频中自定义AI化身和品牌吗？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您个性化AI化身并整合品牌的独特身份。您甚至可以创建自定义AI代言人或数字双胞胎，确保您的视频营销努力与品牌可见性目标完美契合。
HeyGen是否支持多语言AI代言人视频？
是的，HeyGen提供全面的多语言支持，使您能够通过AI代言人视频接触全球观众。该平台具备先进的语音生成和字幕功能，确保您的信息在各种语言中得到清晰传达，实现有效的数字交流。