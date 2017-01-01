代言人促销视频生成器，打造有影响力的营销
快速制作专业营销视频，使用AI虚拟形象节省时间和预算。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为数字营销人员创建一个30秒的社交媒体内容片段，提供关于内容策略的快速提示。该视频应采用动态视觉风格，快速剪辑和显著的屏幕文字，利用HeyGen的从脚本到视频功能和字幕/说明文字，在各个平台上实现最大影响。
制作一个60秒的信息视频，面向潜在软件用户，详细介绍新应用程序的好处。视觉呈现应友好且富有插图，结合动画图形和对话语气，巧妙运用HeyGen的模板和场景，并由其媒体库/素材支持。
设计一个90秒的新员工入职视频，由定制的AI代言人讲解公司政策。视觉和音频风格必须具有指导性、清晰且一致的品牌风格，确保通过HeyGen的AI虚拟形象和纵横比调整及导出功能满足各种内部显示需求。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业营销视频的制作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，可以快速将文本转化为视频，非常适合制作专业营销视频和引人入胜的解说视频。您可以利用多样化的AI虚拟形象和模板，高效地制作高质量内容。
HeyGen能帮助我为我的品牌创建定制的AI代言人吗？
是的，HeyGen提供生成定制AI代言人的功能，以适应您品牌的独特身份，提升您的营销和培训视频。这一功能确保在所有视频内容中保持一致的品牌形象。
是什么让HeyGen成为社交媒体内容创作的有效工具？
HeyGen是社交媒体内容的高效AI视频生成器，因为它可以轻松地将您的脚本转化为视频，利用AI虚拟形象和逼真的语音生成。这种快速的制作流程让您无需大量资源即可持续创作引人注目的内容。
HeyGen是否提供视频和字幕的多语言支持？
当然，HeyGen支持视频的多语言功能，使您能够轻松地接触全球观众。您还可以自动生成字幕/说明文字，以增强全球观众的可访问性和参与度。