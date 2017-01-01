发言人产品演示生成器：快速创建引人入胜的视频

利用AI虚拟形象创建引人入胜的产品演示视频，降低制作成本。

开发一个45秒的宣传视频，展示一个面向技术精通的小企业主的新云端项目管理工具，强调其直观的界面和协作功能。视觉风格应现代且简约，使用动画UI元素，配以自信、充满活力的旁白。视频应有效利用HeyGen的AI虚拟形象，以人性化的方式展示产品功能，使复杂信息易于理解且引人入胜。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个吸引人的30秒产品说明视频，面向对智能家居设备感兴趣的一般消费者，突出一个新的环保智能恒温器。视觉呈现应明亮且吸引人，包含生活方式镜头和清晰的屏幕文字，配以友好且亲切的声音。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，快速将详细脚本转换为精美的旁白，确保设备优势的无缝且信息丰富的演示。
示例提示词2
制作一个动态的60秒产品演示视频，针对寻求高效社交媒体内容创作工具的营销专业人士，重点介绍一个新的AI驱动分析平台。视觉和音频风格应快速且视觉吸引力强，结合快速剪辑、屏幕捕捉和欢快、专业的配乐。使用HeyGen的模板和场景快速组装各种片段，展示不同功能和应用在多个社交平台上的一致品牌。
示例提示词3
设计一个45秒的内部培训视频，为B2B销售团队介绍一个新的CRM系统的线索资格模块，重点优化他们的工作流程效率。视觉风格应清晰、专业且具有指导性，使用清晰的信息图表和屏幕录制，配以冷静、权威但鼓励的语气。利用HeyGen的语音生成功能，通过AI发言人视频生成器提供一致且清晰的旁白，确保精确的指令以实现最佳学习和采用。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

发言人产品演示生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的产品演示视频，使用AI发言人和直观工具，转变您的营销和销售内容。

1
Step 1
选择您的AI发言人
从多样的AI虚拟形象中选择，并输入您的脚本，开始制作您的产品演示。
2
Step 2
添加视觉效果和场景
通过整合相关的模板和场景以及库存媒体，增强您的视频，以视觉方式阐述产品功能。
3
Step 3
应用品牌元素
使用品牌控制集成您的特定品牌元素，如标志和品牌颜色，以保持一致的外观。
4
Step 4
生成您的演示视频
快速制作高质量的产品演示视频，针对各种平台进行优化，并提供灵活的导出选项。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI展示客户成功

.

制作引人入胜的AI视频，有效展示客户成功案例，建立信任并展示产品价值。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的产品演示视频？

HeyGen通过使用逼真的“AI虚拟形象”和动态“模板和场景”帮助您创建引人入胜的“产品演示视频”和“产品说明”。只需输入您的“从脚本到视频”文本，即可生成吸引观众的“引人入胜的内容”。

使用HeyGen的AI发言人有什么优势？

由HeyGen生成的“AI发言人”将您的脚本变为现实，将“从脚本到视频”转化为专业的视频演示。这确保了信息的一致性，并消除了传统真人拍摄的复杂性，适用于“营销和销售”内容。

HeyGen如何促进品牌营销视频的创建？

HeyGen提供强大的“品牌控制（标志、颜色）”和多样的“模板和场景”，确保您的“营销和销售”视频完美契合您的品牌形象。这简化了您在为观众制作高质量“引人入胜的内容”时的“工作流程效率”。

HeyGen的平台是否提供多语言功能以覆盖多元化的观众？

是的，HeyGen支持“多语言支持”您的“AI发言人”视频，使您能够轻松覆盖全球观众。您可以利用“语音生成”和“字幕/说明”有效地本地化您的“AI视频创作平台”内容。