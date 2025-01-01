代言人演示视频生成器：创建引人入胜的视频
使用我们直观的从脚本到视频功能，轻松生成专业级AI代言人视频，节省时间并降低制作成本。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一个60秒的教学视频，面向新的HeyGen用户和内容创作者，展示如何快速生成令人惊叹的视觉效果，使用平台的用户友好界面。采用引人入胜的分步视觉风格，配以明亮的UI高亮和清晰的屏幕录制，辅以友好、热情的声音。此提示强调使用HeyGen的多样化模板和场景来快速启动创意视频制作。
示例提示词2
制作一个2分钟的视频，针对国际营销团队和全球学习与发展专业人士，展示多语言支持在接触多元化受众中的力量。视觉展示应动态，展示文化差异和不同语言输出的并排比较，全部由多个专业合成声音呈现。突出HeyGen强大的语音生成能力，轻松制作多语言内容。
示例提示词3
为现有客户和产品经理制作一个45秒的产品更新视频，宣布并突出我们最新技术发布的关键新功能。视觉美学应现代清晰，利用聚光灯图形和细微动画来吸引对新UI元素的注意，配以积极、信息丰富且自信的旁白。此视频将特别利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保关于更新的精确信息传递。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何利用AI简化视频创作？
HeyGen利用先进的AI将文本转化为视频，具有逼真的AI化身和合成声音，使任何人都能在没有制作技能的情况下创建专业级视频。
HeyGen为AI化身和声音提供哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，包括创建自定义AI代言人，使用语音克隆进行个性化声音，并确保精确的唇同步，以保持一致的品牌形象。
HeyGen能否与现有工作流程集成以实现可扩展的视频制作？
是的，HeyGen支持强大的API集成，允许企业自动化和高效扩展视频内容创作，大幅降低营销和培训需求的视频制作成本。
HeyGen是否支持多语言视频输出和翻译功能？
当然，HeyGen提供全面的多语言支持和AI视频翻译功能，使用户能够生成超过140种语言的视频内容，有效接触全球观众。