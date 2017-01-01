非营利组织发言人：扩大您的使命
使用AI化身为您的非营利组织创建有影响力的发言人视频，提高知名度和捐赠者参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的45秒视频，由发言人发出紧急呼吁，针对关键活动或危机情况，直接面向现有支持者和公众。视觉和音频风格应直接而严肃，结合清晰简洁的屏幕文字和坚定、清晰的语音，利用HeyGen的从脚本到视频功能，实现高效内容生成，这是危机沟通准备的关键。
创建一个引人入胜的30秒视频，突出志愿者的影响故事，旨在激励潜在志愿者和合作伙伴加强使命。视频应具备真实而动态的视觉风格，采用感人的库存镜头和友好、鼓舞人心的音频语调。通过利用HeyGen的媒体库/库存支持，增强视觉叙事，展示真实世界的变化。
制作一个信息丰富的90秒视频，由非营利组织的发言人解释新的关键举措，并详细说明个人可以参与的具体方式，旨在告知新支持者、潜在合作者和媒体，以提高品牌知名度。演示需要专业和信息丰富，结合干净的图形、屏幕上的要点，以实现战略信息传递能力，并由自信、清晰的演讲者呈现，HeyGen的字幕/字幕确保普遍可访问性和清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何支持非营利组织制作发言人视频？
HeyGen通过先进的AI化身和从脚本到视频的功能，帮助非营利组织高效制作专业的发言人视频。这使得创建高质量的视频内容成为可能，以扩大您的使命并有效吸引捐赠者。
使用HeyGen传递关键信息有什么好处？
HeyGen通过快速生成定制视频脚本和专业编辑视频，简化了传递组织关键信息的过程。这种效率有助于建立品牌知名度，并确保您的公共关系策略的一致性信息传递。
HeyGen如何帮助非营利组织的发言人保持真实性和可信度？
HeyGen通过提供工具来创建一致且专业的发言人，支持保持真实性和可信度，成为您使命的声音和面孔。通过全面的品牌控制，您的视频将始终与您的非营利组织的身份保持一致，确保战略信息传递能力。
HeyGen能否帮助非营利组织通过各种媒体平台扩大影响力？
是的，HeyGen通过生成适合社交媒体和其他在线平台的多功能发言人视频，增强了您的非营利组织的可见性和影响力。通过纵横比调整和导出等功能，您可以调整您的故事和营销策略，以有效吸引更广泛的社区。