代言人营销视频制作工具将脚本转化为视频

通过我们的从脚本到视频功能，快速生成专业的营销视频。

想象一个为小企业主设计的45秒充满活力的营销视频，展示如何通过代言人营销视频制作工具革新他们的推广方式。视觉风格应明亮、充满活力，并采用现代、简洁的图形来突出产品优势，配以欢快、专业的旁白。利用HeyGen的AI虚拟人和从脚本到视频的功能展示无缝的内容创作。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个针对创意机构的30秒简约视频，展示AI虚拟人的强大功能和创建自定义虚拟人的灵活性。视觉上，目标是未来感、极简主义的美学，配以流畅的过渡和细腻的动画，辅以冷静、清晰且高雅的旁白。此视频将突出HeyGen的语音生成功能，使机构能够快速制作引人入胜的演示。
示例提示词2
为内容创作者开发一个60秒的动态教学视频，寻求使用AI视频生成器的快速制作解决方案。视觉方法应高度吸引人，结合多样化的场景和快速剪辑以保持观众兴趣，同时配以友好、教程风格的音频。强调HeyGen丰富的模板和场景及其自动字幕功能以提高可访问性。
示例提示词3
为企业培训师或人力资源部门制作一个50秒的专业视频，展示如何通过精确的脚本输入生成高质量视频。视觉风格应简洁、信息丰富且权威，使用HeyGen的媒体库/素材支持中的精美素材，配以清晰、权威的旁白。突出从脚本到视频的功能以展示高效的内容创作。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

代言人营销视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的营销视频，使用AI代言人将您的脚本转化为精美、专业的内容，旨在吸引注意力并推动结果。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先输入您的营销信息。我们的从脚本到视频功能将您的文字转化为动态演示。
2
Step 2
选择您的AI代言人
从多样化的AI虚拟人中选择以代表您的品牌，或创建自定义虚拟人以实现个性化触感，确保您的信息引起共鸣。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过选择专业的模板和场景来增强您的营销视频，使其与您的品牌美学和信息保持一致。
4
Step 4
导出您的视频
生成高质量的视频，配有自动字幕，准备在所有营销渠道上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

有效地使用引人入胜的AI视频突出客户的成功，建立品牌的信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何赋能创意视频制作以支持营销活动？

HeyGen提供了一个强大的创意引擎，使用户能够将脚本输入转化为高质量视频。我们的平台提供多样化的AI视频主持人和可定制的模板，是制作引人入胜的营销视频的理想代言人营销视频制作工具。

HeyGen能否生成用于独特品牌的自定义AI虚拟人？

是的，HeyGen允许创建自定义AI虚拟人，为您的品牌提供独特且一致的形象。此自定义虚拟人功能确保您的AI代言人在所有高质量视频中完美契合您的品牌形象。

HeyGen提供哪些功能以实现高效的AI视频内容创作？

HeyGen利用先进的从文本到视频技术来简化营销视频的内容创作。除了从脚本输入生成高质量视频外，HeyGen还包括语音克隆、自动字幕和强大的品牌控制等功能，提供完整的AI视频生成解决方案。

HeyGen是否支持创建具有多语言能力的营销视频？

当然，HeyGen提供全面的多语言支持，使您能够为全球观众制作营销视频。我们的AI视频工具确保您的信息在全球范围内引起共鸣，拥有多样化的AI视频主持人和精准的语音生成，是一个有效的AI视频生成器。