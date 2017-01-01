代言人营销视频制作工具将脚本转化为视频
通过我们的从脚本到视频功能，快速生成专业的营销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对创意机构的30秒简约视频，展示AI虚拟人的强大功能和创建自定义虚拟人的灵活性。视觉上，目标是未来感、极简主义的美学，配以流畅的过渡和细腻的动画，辅以冷静、清晰且高雅的旁白。此视频将突出HeyGen的语音生成功能，使机构能够快速制作引人入胜的演示。
为内容创作者开发一个60秒的动态教学视频，寻求使用AI视频生成器的快速制作解决方案。视觉方法应高度吸引人，结合多样化的场景和快速剪辑以保持观众兴趣，同时配以友好、教程风格的音频。强调HeyGen丰富的模板和场景及其自动字幕功能以提高可访问性。
为企业培训师或人力资源部门制作一个50秒的专业视频，展示如何通过精确的脚本输入生成高质量视频。视觉风格应简洁、信息丰富且权威，使用HeyGen的媒体库/素材支持中的精美素材，配以清晰、权威的旁白。突出从脚本到视频的功能以展示高效的内容创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何赋能创意视频制作以支持营销活动？
HeyGen提供了一个强大的创意引擎，使用户能够将脚本输入转化为高质量视频。我们的平台提供多样化的AI视频主持人和可定制的模板，是制作引人入胜的营销视频的理想代言人营销视频制作工具。
HeyGen能否生成用于独特品牌的自定义AI虚拟人？
是的，HeyGen允许创建自定义AI虚拟人，为您的品牌提供独特且一致的形象。此自定义虚拟人功能确保您的AI代言人在所有高质量视频中完美契合您的品牌形象。
HeyGen提供哪些功能以实现高效的AI视频内容创作？
HeyGen利用先进的从文本到视频技术来简化营销视频的内容创作。除了从脚本输入生成高质量视频外，HeyGen还包括语音克隆、自动字幕和强大的品牌控制等功能，提供完整的AI视频生成解决方案。
HeyGen是否支持创建具有多语言能力的营销视频？
当然，HeyGen提供全面的多语言支持，使您能够为全球观众制作营销视频。我们的AI视频工具确保您的信息在全球范围内引起共鸣，拥有多样化的AI视频主持人和精准的语音生成，是一个有效的AI视频生成器。