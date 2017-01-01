代言人营销视频生成器：提升您的活动
使用HeyGen的从脚本到视频功能创建引人入胜、可扩展的营销视频，大幅降低制作成本。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的产品更新视频，面向现有用户和技术合作伙伴，宣布我们开发者工具的一个重要新功能。采用动态且引人入胜的视觉风格，展示实时UI交互和关键代码片段，配以热情且简洁的音频呈现。视频应完全通过HeyGen的从脚本到视频功能生成，突出我们的AI视频生成器的潜力。
设计一个1分钟的内部合规培训模块，面向所有部门的员工，重点介绍数据安全最佳实践。视觉呈现必须专业且具有指导性，利用HeyGen的可定制模板和场景建立一致的品牌形象。音频呈现需要权威但令人安心且易于理解，有效支持我们的电子学习计划和培训流程。
制作一个45秒的技术常见问题视频，面向终端用户和客户支持团队，展示一个常见软件安装问题的快速解决方案。视觉方法应用户友好，采用逐步屏幕录制和有用的屏幕文字覆盖，而音频则使用HeyGen的语音生成技术生成友好、乐于助人且清晰的旁白。确保通过自动字幕和说明实现无缝理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI代言人技术如何生成专业的营销视频？
HeyGen利用先进的“AI代言人”和“从文本到视频技术”将您的脚本转化为引人入胜的视频内容。我们的平台将逼真的“AI化身”与自然的“文本到语音技术”相结合，使得从简单的文本输入快速创建高质量的营销视频成为可能。
HeyGen为AI视频内容提供哪些定制和品牌化选项？
HeyGen提供广泛的“定制和品牌化”功能，允许用户整合他们的标志、品牌颜色和独特的媒体元素。您可以从大量的“专业模板和场景”中进行选择，以确保您的“可扩展视频制作”完美契合您的品牌形象。
HeyGen是否支持多语言功能和全球观众的自动字幕？
是的，HeyGen提供强大的“多语言功能”，允许您使用我们复杂的“文本到语音技术”创建多种语言的视频。此外，该平台会自动生成准确的“字幕和说明”，以增强多元化全球观众的可访问性和覆盖面。
HeyGen是一个用户友好的AI视频生成平台吗？
HeyGen被设计为一个“用户友好的平台”，简化了整个“视频制作工作流程”。其直观的界面和“易用性与自动化”功能使用户无需编辑经验即可快速“生成高质量的AI视频”，显著减少了传统所需的时间和精力。