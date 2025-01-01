代言人企业视频生成器，轻松创建AI视频
即时创建引人入胜的企业视频，使用逼真的AI化身，将您的信息转化为专业演示，无需麻烦。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工和内部团队制作一个60秒的内部入职视频，以友好、鼓励的视觉美学和轻松、对话式的音频语调介绍公司文化。该项目通过HeyGen的从脚本到视频的功能，将书面脚本转化为动态演示，创造出全面而又欢迎的入职视频。
为了吸引社交媒体粉丝的注意，制作一个动态的30秒营销视频，以快节奏、视觉冲击力强的风格、现代背景音乐和充满活力的旁白为特点。利用HeyGen的丰富模板和场景快速组装高质量的视频内容，突出您的最新产品，展示AI视频生成器的强大功能。
为现有客户和利益相关者制作一个简洁的20秒公司更新视频，传递可信且令人安心的信息，采用简洁、极简的视觉效果和冷静、清晰的声音。通过HeyGen的字幕/说明，确保这些品牌视频的普遍理解，使信息在任何音频环境下都能被访问。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI实现创意视频制作？
HeyGen通过提供多样化的AI化身，包括自定义化身和库存选项，帮助用户制作高质量的视频内容。其创意引擎支持广泛的品牌化和定制化，允许用户通过预设计的视频模板定制声音、外观，并整合品牌元素。
HeyGen能否生成具有AI代言人的专业企业视频？
是的，HeyGen是领先的AI代言人企业视频生成器，能够制作专业视频。用户可以快速将脚本转化为引人注目的数字代言人视频，利用先进的文本到视频技术有效传达企业信息。
HeyGen提供哪些功能以实现高效视频制作？
HeyGen提供了一个强大的AI驱动视频制作平台，具有文本到视频、先进的语音克隆和多语言功能。它还提供自动字幕/说明和预制视频模板，大大缩短视频制作时间。
企业如何通过HeyGen生成的视频保持品牌一致性？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许企业确保其视频符合品牌形象。用户可以整合自定义化身，选择可定制的AI代言人声音和外观选项，并在每个视频中整合其特定的标志和品牌颜色。