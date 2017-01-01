生成一个30秒的宣传视频，展示新的“宁静浸泡”水疗服务，目标是寻求终极放松和减压的人群。视觉和音频风格应是平静而奢华的，采用柔和的环境灯光、宁静的水声，以及通过HeyGen的配音生成功能生成的温柔专业的旁白，突出该疗法的独特益处。此视频旨在吸引新客户体验我们的水疗服务的宁静。

