想象一个60秒的纪念视频，作为“士兵聚光灯视频制作器”，旨在纪念某位服役人员的旅程，为他们的家人、退伍军人协会和公众设计。视觉风格应具备电影感和尊重感，将历史照片与柔和的动态图形相结合，配以振奋人心、感人至深的背景音乐和专业生成的深情旁白。利用HeyGen的“语音生成”传达深刻情感，并使用其丰富的“媒体库/素材支持”来丰富叙述，真正让他们的服役故事栩栩如生。

