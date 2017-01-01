软件教程视频生成器：AI驱动的指南

轻松将复杂软件转化为清晰的在线操作视频，利用智能从脚本到视频的功能。

制作一个简洁的1分钟视频，演示特定软件功能，目标是需要快速解决方案的忙碌科技专业人士。视觉风格应简洁明了，包含屏幕录制，并通过动画字幕增强清晰度，配以充满活力的AI生成旁白。利用HeyGen的旁白生成和字幕功能来简化这份技术指南。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新员工开发一个专业的2分钟培训视频，解释生成式AI平台内的复杂内部流程。视频应由一个友好的AI化身以清晰、吸引人的企业风格呈现信息，配合流畅的过渡和轻柔的背景音乐。利用HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能来制作引人入胜的教育内容。
示例提示词2
为开发人员制作一个详细的90秒软件教程视频生成器指南，展示新API集成的设置。视觉方法应结合高分辨率屏幕录制和精确的屏幕注释，配以冷静的指导性旁白。重点使用HeyGen的从脚本到视频功能和媒体库/素材支持，以使逐步视频教程高度有效。
示例提示词3
创建一个动态的45秒解释视频，宣布重要的产品更新，目标是现有客户。视觉风格应生动且吸引人，利用HeyGen的视频模板快速制作，并结合简洁的文本到语音解说和显著的动画字幕。此AI视频编辑器制作的内容应利用HeyGen的模板和场景以及字幕功能，提供一个精致且信息丰富的公告。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

软件教程视频生成器的工作原理

使用AI轻松创建引人入胜的逐步软件教程。无需视频编辑技能即可制作专业质量的内容。

1
Step 1
创建您的教程脚本
编写或粘贴您的逐步教程脚本。平台的文本到语音功能将自动生成专业旁白，为您的内容奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI演示者
从多样化的AI化身中选择一个来展示您的教程，增加专业且吸引人的人性化触感，无需亲自出镜。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过媒体库中的多样化素材增强您的教程，并使用品牌控制功能加入您的独特标志和颜色。这确保您的视频反映您的品牌形象。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦您的教程完成，按您所需的纵横比和分辨率导出。立即分享至各种在线平台，有效地触达您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的软件功能

.

将复杂的软件功能分解为易于理解的教程视频，提高用户的理解和采用。

background image

常见问题

HeyGen如何简化软件教程视频的制作？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，旨在简化专业软件教程视频的制作。它允许用户将脚本转化为引人入胜的内容，配有逼真的AI化身和高质量的文本到语音功能，消除了复杂视频编辑技能的需求。

我可以在HeyGen教程视频中添加AI生成的旁白和动画字幕吗？

可以，HeyGen提供强大的旁白生成功能，具有自然的文本到语音效果，支持超过140种语言。您还可以轻松添加和自定义动画字幕或说明，以增强可访问性和观众对逐步视频教程的理解。

HeyGen提供哪些工具用于快速在线视频制作？

HeyGen是一个在线生成式AI平台，配备强大的AI视频编辑器和集成的屏幕录制器。它提供众多视频模板和免费媒体库，能够快速制作高质量的操作视频、解释视频和培训视频，无需复杂的设置。

HeyGen是否包含用于详细软件教程的屏幕录制器？

当然，HeyGen集成了屏幕录制器，使您能够轻松捕捉软件教程视频中的逐步操作。然后，您可以使用AI视频编辑器来优化这些录制内容，添加AI化身，并结合AI生成的旁白进行全面指导。