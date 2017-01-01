软件教程视频生成器：AI驱动的指南
轻松将复杂软件转化为清晰的在线操作视频，利用智能从脚本到视频的功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工开发一个专业的2分钟培训视频，解释生成式AI平台内的复杂内部流程。视频应由一个友好的AI化身以清晰、吸引人的企业风格呈现信息，配合流畅的过渡和轻柔的背景音乐。利用HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能来制作引人入胜的教育内容。
为开发人员制作一个详细的90秒软件教程视频生成器指南，展示新API集成的设置。视觉方法应结合高分辨率屏幕录制和精确的屏幕注释，配以冷静的指导性旁白。重点使用HeyGen的从脚本到视频功能和媒体库/素材支持，以使逐步视频教程高度有效。
创建一个动态的45秒解释视频，宣布重要的产品更新，目标是现有客户。视觉风格应生动且吸引人，利用HeyGen的视频模板快速制作，并结合简洁的文本到语音解说和显著的动画字幕。此AI视频编辑器制作的内容应利用HeyGen的模板和场景以及字幕功能，提供一个精致且信息丰富的公告。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化软件教程视频的制作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，旨在简化专业软件教程视频的制作。它允许用户将脚本转化为引人入胜的内容，配有逼真的AI化身和高质量的文本到语音功能，消除了复杂视频编辑技能的需求。
我可以在HeyGen教程视频中添加AI生成的旁白和动画字幕吗？
可以，HeyGen提供强大的旁白生成功能，具有自然的文本到语音效果，支持超过140种语言。您还可以轻松添加和自定义动画字幕或说明，以增强可访问性和观众对逐步视频教程的理解。
HeyGen提供哪些工具用于快速在线视频制作？
HeyGen是一个在线生成式AI平台，配备强大的AI视频编辑器和集成的屏幕录制器。它提供众多视频模板和免费媒体库，能够快速制作高质量的操作视频、解释视频和培训视频，无需复杂的设置。
HeyGen是否包含用于详细软件教程的屏幕录制器？
当然，HeyGen集成了屏幕录制器，使您能够轻松捕捉软件教程视频中的逐步操作。然后，您可以使用AI视频编辑器来优化这些录制内容，添加AI化身，并结合AI生成的旁白进行全面指导。