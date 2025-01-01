软件发布视频制作工具：更快发布您的产品
使用我们易于使用的AI视频创作工具轻松创建令人惊叹的软件发布视频，具备强大的文本转视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的45秒解释视频，面向小企业主和市场经理，展示使用新产品视频制作工具创建视频的简便性。采用简洁、专业的视觉风格，配以友好、信息丰富的AI化身旁白，背景音乐轻松，展示平台如何简化复杂任务。
制作一个吸引人的15秒社交媒体预告片，面向普通观众和好奇用户，突出视频编辑器的独特功能。视频应采用时尚的视觉风格，快速剪辑和视觉刺激的内容，配以流行的免版税背景音乐，利用HeyGen的字幕功能传递简洁有力的信息。
为现有用户和企业客户创建一个精致的60秒功能深度解析视频，强调强大软件发布视频制作工具中高分辨率视频导出选项的优势。视觉风格应信息丰富且权威，展示流畅的UI演示，配以专业旁白和细腻的企业背景音乐，利用HeyGen的媒体库/素材支持丰富演示内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的创意视频制作？
HeyGen是一个先进的AI视频创作平台，旨在简化创意视频制作。它提供了一整套工具，包括AI化身和丰富的视频模板库，使用户能够高效地制作出专业质量的内容，如产品视频或营销材料。
HeyGen是否是一个易于使用的视频编辑器，可以快速制作内容？
是的，HeyGen具有直观的拖放编辑器，使视频创作对所有技能水平的用户来说都非常简单。您可以快速生成引人入胜的视频，将脚本转化为动态视觉效果，而无需广泛的技术专长。
我可以使用HeyGen创建带有AI化身的解释视频和软件发布视频吗？
当然可以。HeyGen使您能够使用其强大的AI化身技术和文本转视频功能创建引人入胜的解释视频和软件发布视频。这使得讲故事更加高效，并以引人入胜的格式传递复杂信息。
我可以使用HeyGen为社交媒体制作什么样的高分辨率视频内容？
HeyGen使您能够制作多样化的高分辨率视频内容，优化用于社交媒体平台。您可以创建从短促销片段到较长的信息片段的一切，利用素材库等功能，确保MP4视频创作以实现广泛兼容性和最大影响力。