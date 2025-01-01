AI视频生成器：打造惊艳的软件发布视频

轻松制作引人入胜的软件发布视频。每次都利用“模板和场景”打造精致外观。

100/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的解释视频，专为寻求快速内容解决方案的小企业主量身定制，采用专业且简洁的视觉风格，配以清晰友好的语音。此AI视频生成内容应完全通过HeyGen的从脚本到视频功能构建，简化创作过程。
示例提示词2
开发一个45秒的内部沟通视频，针对员工进行重要的软件更新。采用简洁的企业视觉风格和令人安心的音频语调，通过HeyGen自动生成的字幕/说明，确保清晰的组织内视频叙事。
示例提示词3
想象一个30秒的宣传视频，面向评估新AI工具的潜在用户。视觉风格应是未来感且高度吸引人的，配以动态音频。展示HeyGen的逼真AI化身，展示AI驱动视频创作的尖端能力，突出创新。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

软件发布视频生成器的工作原理

轻松生成引人入胜的软件发布视频。按照以下步骤创建、定制并分享您的产品公告，使用AI视频生成器。

1
Step 1
创建您的脚本或选择模板
通过撰写发布公告脚本开始您的视频，利用我们的从脚本到视频功能，或从多种预设计模板中选择，快速开始您的项目。
2
Step 2
选择您的AI化身和视觉效果
从多样化的AI化身中选择，以展示您的软件发布。通过整合我们丰富媒体库中的相关视觉效果来增强您的信息。
3
Step 3
添加专业语音旁白和品牌元素
使用我们先进的语音旁白生成技术为您的脚本生成自然的语音旁白。应用您品牌的独特标志和色彩方案，以保持视觉一致性。
4
Step 4
导出并分享您的发布视频
通过同步字幕完成您的视频，然后利用我们的纵横比调整和导出功能，以您首选的格式下载视频，立即在所有平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强软件功能培训

.

开发引人入胜的培训视频，确保用户轻松理解更新并保留信息。

background image

常见问题

HeyGen如何简化营销的AI视频创作？

HeyGen通过先进的AI视频生成技术，帮助用户将文本脚本转化为引人入胜的营销视频。我们的平台提供AI化身和逼真的语音旁白，简化了创意专业人士的整个视频叙事过程。

HeyGen能生成多样化的视频内容，如解释视频或产品视频吗？

是的，HeyGen提供多种视频模板，适用于各种用途，包括引人注目的解释视频和动态产品视频展示。您可以根据视频创作和品牌信息需求自定义这些模板。

HeyGen为视频制作提供了哪些AI化身和语音旁白？

HeyGen提供多样化的逼真AI化身和高质量语音旁白，使您能够创建专业且引人入胜的AI驱动视频内容。您可以选择多种风格，以适应品牌的独特声音和视觉身份。

HeyGen如何通过AI提升我的视频制作工作流程？

HeyGen是一个AI视频生成器，显著提高了视频创作工作流程的效率。它允许您快速制作专业的AI视频，具有文本到视频AI等功能，节省宝贵的时间和资源，同时保持项目的高创意质量。