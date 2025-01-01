AI视频生成器：打造惊艳的软件发布视频
轻松制作引人入胜的软件发布视频。每次都利用“模板和场景”打造精致外观。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的解释视频，专为寻求快速内容解决方案的小企业主量身定制，采用专业且简洁的视觉风格，配以清晰友好的语音。此AI视频生成内容应完全通过HeyGen的从脚本到视频功能构建，简化创作过程。
开发一个45秒的内部沟通视频，针对员工进行重要的软件更新。采用简洁的企业视觉风格和令人安心的音频语调，通过HeyGen自动生成的字幕/说明，确保清晰的组织内视频叙事。
想象一个30秒的宣传视频，面向评估新AI工具的潜在用户。视觉风格应是未来感且高度吸引人的，配以动态音频。展示HeyGen的逼真AI化身，展示AI驱动视频创作的尖端能力，突出创新。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化营销的AI视频创作？
HeyGen通过先进的AI视频生成技术，帮助用户将文本脚本转化为引人入胜的营销视频。我们的平台提供AI化身和逼真的语音旁白，简化了创意专业人士的整个视频叙事过程。
HeyGen能生成多样化的视频内容，如解释视频或产品视频吗？
是的，HeyGen提供多种视频模板，适用于各种用途，包括引人注目的解释视频和动态产品视频展示。您可以根据视频创作和品牌信息需求自定义这些模板。
HeyGen为视频制作提供了哪些AI化身和语音旁白？
HeyGen提供多样化的逼真AI化身和高质量语音旁白，使您能够创建专业且引人入胜的AI驱动视频内容。您可以选择多种风格，以适应品牌的独特声音和视觉身份。
HeyGen如何通过AI提升我的视频制作工作流程？
HeyGen是一个AI视频生成器，显著提高了视频创作工作流程的效率。它允许您快速制作专业的AI视频，具有文本到视频AI等功能，节省宝贵的时间和资源，同时保持项目的高创意质量。